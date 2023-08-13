13 августа 2023
12 августа 2023
11 августа 2023

Пермский вице-премьер по вопросам безопасности Борисов устроил ДТП с пострадавшими

© Служба новостей «URA.RU»
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Обрушение надземного перехода на трассе Челябинск -Курган. Курган, полиция, гибдд, дпс
ДТП с участием Александра Борисова произошло на трассе Полазна-Чусовой Фото:

В Пермском крае вице-премьер правительства по вопросам безопасности Александр Борисов устроил ДТП с пострадавшими. Информацию опубликовал telegram-канал Baza. Автоавария произошла 13 августа на трассе Полазна — Чусовой. По предварительным данным, ее виновником является Борисов. Чиновник находился за рулем собственного Infinity.

«Зампредседателя правительства Пермского края Александр Борисов устроил ДТП с четырьмя пострадавшими. Сам чиновник при этом никаких травм не получил. Борисов мчался на своем Infinity и протаранил ехавшую впереди него Daewoo Nexia. В результате водитель и трое пассажиров Daewoo получили различные переломы и ушибы», — сообщает канал.

Сам вице-премьер краевого правительства никаких травм не получил. Освидетельствование показало, что водители — участники ДТП были трезвы. Как выяснилось, автоавария произошла из-за Борисова, который не выдержал безопасную дистанцию с авто, двигавшимся перед его машиной. URA.RU направило запрос в пресс-службу краевого правительства, оперативный ответ на него не последовал. Номер телефона пресс-службы УГИБДД по Прикамью, известный редакции, оказался не доступен, агентство направило запрос в полицейский главк.

Обновлено в 11:49

Источник URA.RU в краевом правительстве подтвердил информацию о ДТП с участием Борисова. «Предварительно известно, что автомобили двигались в попутном направлении с разрешенной скоростью. Столкновение произошло во время поворота впереди идущего автомобиля налево. Сейчас проходит разбирательство в рамках административного процесса. Александр Борисов на связи с потерпевшими, с его стороны им предложена необходимая помощь», — пояснил источник в региональном правительстве.

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В Пермском крае вице-премьер правительства по вопросам безопасности Александр Борисов устроил ДТП с пострадавшими. Информацию опубликовал telegram-канал Baza. Автоавария произошла 13 августа на трассе Полазна — Чусовой. По предварительным данным, ее виновником является Борисов. Чиновник находился за рулем собственного Infinity. «Зампредседателя правительства Пермского края Александр Борисов устроил ДТП с четырьмя пострадавшими. Сам чиновник при этом никаких травм не получил. Борисов мчался на своем Infinity и протаранил ехавшую впереди него Daewoo Nexia. В результате водитель и трое пассажиров Daewoo получили различные переломы и ушибы», — сообщает канал. Сам вице-премьер краевого правительства никаких травм не получил. Освидетельствование показало, что водители — участники ДТП были трезвы. Как выяснилось, автоавария произошла из-за Борисова, который не выдержал безопасную дистанцию с авто, двигавшимся перед его машиной. URA.RU направило запрос в пресс-службу краевого правительства, оперативный ответ на него не последовал. Номер телефона пресс-службы УГИБДД по Прикамью, известный редакции, оказался не доступен, агентство направило запрос в полицейский главк. Обновлено в 11:49 Источник URA.RU в краевом правительстве подтвердил информацию о ДТП с участием Борисова. «Предварительно известно, что автомобили двигались в попутном направлении с разрешенной скоростью. Столкновение произошло во время поворота впереди идущего автомобиля налево. Сейчас проходит разбирательство в рамках административного процесса. Александр Борисов на связи с потерпевшими, с его стороны им предложена необходимая помощь», — пояснил источник в региональном правительстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
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