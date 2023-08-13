Небо над Екатеринбургом закроют на две недели

С 15 по 31 августа в радиусе 50 км от центра Екатеринбурга будет закрыто небо

14 августа 2023 в 11:49 Размер текста - 17 +

Небо будет закрыто из-за проведения Международного фестиваля университетского спорта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге будет закрыто небо с 15 по 31 августа в радиусе 50 км от центра города. Это связано с проведением Международного фестиваля университетского спорта. Об этом сообщает региональная общественная организация Свердловской области «Федерация Авиамоделизма». «Международный фестиваль университетского спорта с участием команд из стран БРИКС, ШОС и СНГ проводится в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации от 17.10.2022 №345-рп „О проведении Годов российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта“. Он станет единственным крупным международным спортивным событием в РФ в 2023 году. С 15 по 31 августа небо в радиусе 50 км от центра Екатеринбурга будет закрыто», — говорится в сообщении. Международный фестиваль университетского спорта 2023 — международное спортивное мероприятие, которое пройдет с 19 по 31 августа 2023 года в Екатеринбурге. На мероприятии будут участвовать спортсмены из 37 стран. В рамках Международного фестиваля университетского спорта разыграют 197 комплектов наград в 14 видах спорта.

В Екатеринбурге будет закрыто небо с 15 по 31 августа в радиусе 50 км от центра города. Это связано с проведением Международного фестиваля университетского спорта. Об этом сообщает региональная общественная организация Свердловской области «Федерация Авиамоделизма». «Международный фестиваль университетского спорта с участием команд из стран БРИКС, ШОС и СНГ проводится в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации от 17.10.2022 №345-рп „О проведении Годов российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта“. Он станет единственным крупным международным спортивным событием в РФ в 2023 году. С 15 по 31 августа небо в радиусе 50 км от центра Екатеринбурга будет закрыто», — говорится в сообщении. Международный фестиваль университетского спорта 2023 — международное спортивное мероприятие, которое пройдет с 19 по 31 августа 2023 года в Екатеринбурге. На мероприятии будут участвовать спортсмены из 37 стран. В рамках Международного фестиваля университетского спорта разыграют 197 комплектов наград в 14 видах спорта.