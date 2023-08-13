13 августа 2023

Небо над Екатеринбургом закроют на две недели

С 15 по 31 августа в радиусе 50 км от центра Екатеринбурга будет закрыто небо
© Служба новостей «URA.RU»
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Восьмой день протестов против строительства храма Св. Екатерины в сквере около драмтеатра - начало демонтажа забора. Екатеринбург, небо, город екатеринбург, туча над городом
Небо будет закрыто из-за проведения Международного фестиваля университетского спорта Фото:

В Екатеринбурге будет закрыто небо с 15 по 31 августа в радиусе 50 км от центра города. Это связано с проведением Международного фестиваля университетского спорта. Об этом сообщает региональная общественная организация Свердловской области «Федерация Авиамоделизма».

«Международный фестиваль университетского спорта с участием команд из стран БРИКС, ШОС и СНГ проводится в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации от 17.10.2022 №345-рп „О проведении Годов российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта“. Он станет единственным крупным международным спортивным событием в РФ в 2023 году. С 15 по 31 августа небо в радиусе 50 км от центра Екатеринбурга будет закрыто», — говорится в сообщении.

Международный фестиваль университетского спорта 2023 — международное спортивное мероприятие, которое пройдет с 19 по 31 августа 2023 года в Екатеринбурге. На мероприятии будут участвовать спортсмены из 37 стран. В рамках Международного фестиваля университетского спорта разыграют 197 комплектов наград в 14 видах спорта.

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В Екатеринбурге будет закрыто небо с 15 по 31 августа в радиусе 50 км от центра города. Это связано с проведением Международного фестиваля университетского спорта. Об этом сообщает региональная общественная организация Свердловской области «Федерация Авиамоделизма». «Международный фестиваль университетского спорта с участием команд из стран БРИКС, ШОС и СНГ проводится в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации от 17.10.2022 №345-рп „О проведении Годов российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта“. Он станет единственным крупным международным спортивным событием в РФ в 2023 году. С 15 по 31 августа небо в радиусе 50 км от центра Екатеринбурга будет закрыто», — говорится в сообщении. Международный фестиваль университетского спорта 2023 — международное спортивное мероприятие, которое пройдет с 19 по 31 августа 2023 года в Екатеринбурге. На мероприятии будут участвовать спортсмены из 37 стран. В рамках Международного фестиваля университетского спорта разыграют 197 комплектов наград в 14 видах спорта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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