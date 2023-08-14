Блогера-трансгендера Петрова оштрафовали за пропаганду ЛГБТ

14 августа 2023 в 13:53 Размер текста - 17 +

Андрей Петров уехал из России в 2021 году Фото: Андрей Петров / https://t.me/milanapetrovaqueen Блогер-трансгендер Андрей Петров получил штраф в размере 200 тысяч рублей по статье о пропаганде ЛГБТ. Такое решение принял Тверской суд Москвы. «Эпатажного блогера Андрея Петрова, который известен в Сети под именем Милана Петрова, оштрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ», — передает решение суда telegram-канал «Осторожно, новости». Петров в своих социальных сетях активно пропагандировал смену пола. Отмечается, что Петров также получил штраф за дискредитацию Вооруженных сил России. Он обязан выплатить по нему 50 тысяч рублей. Сам Петров не пришел на заседание. Петров покинул Россию в 2021 году. В тот момент на него было заведено дело о пропаганде ЛГБТ. Он отправился жить в Бали, передает Life .

Блогер-трансгендер Андрей Петров получил штраф в размере 200 тысяч рублей по статье о пропаганде ЛГБТ. Такое решение принял Тверской суд Москвы. «Эпатажного блогера Андрея Петрова, который известен в Сети под именем Милана Петрова, оштрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ», — передает решение суда telegram-канал «Осторожно, новости». Петров в своих социальных сетях активно пропагандировал смену пола. Отмечается, что Петров также получил штраф за дискредитацию Вооруженных сил России. Он обязан выплатить по нему 50 тысяч рублей. Сам Петров не пришел на заседание. Петров покинул Россию в 2021 году. В тот момент на него было заведено дело о пропаганде ЛГБТ. Он отправился жить в Бали, передает Life.