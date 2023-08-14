Блогера-трансгендера Петрова оштрафовали за пропаганду ЛГБТ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Андрей Петров.
Андрей Петров уехал из России в 2021 году Фото:

Блогер-трансгендер Андрей Петров получил штраф в размере 200 тысяч рублей по статье о пропаганде ЛГБТ. Такое решение принял Тверской суд Москвы.

«Эпатажного блогера Андрея Петрова, который известен в Сети под именем Милана Петрова, оштрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ», — передает решение суда telegram-канал «Осторожно, новости». Петров в своих социальных сетях активно пропагандировал смену пола.

Отмечается, что Петров также получил штраф за дискредитацию Вооруженных сил России. Он обязан выплатить по нему 50 тысяч рублей. Сам Петров не пришел на заседание.

Петров покинул Россию в 2021 году. В тот момент на него было заведено дело о пропаганде ЛГБТ. Он отправился жить в Бали, передает Life.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Блогер-трансгендер Андрей Петров получил штраф в размере 200 тысяч рублей по статье о пропаганде ЛГБТ. Такое решение принял Тверской суд Москвы. «Эпатажного блогера Андрея Петрова, который известен в Сети под именем Милана Петрова, оштрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ», — передает решение суда telegram-канал «Осторожно, новости». Петров в своих социальных сетях активно пропагандировал смену пола. Отмечается, что Петров также получил штраф за дискредитацию Вооруженных сил России. Он обязан выплатить по нему 50 тысяч рублей. Сам Петров не пришел на заседание. Петров покинул Россию в 2021 году. В тот момент на него было заведено дело о пропаганде ЛГБТ. Он отправился жить в Бали, передает Life.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...