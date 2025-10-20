Выяснилось, сколько миллионов получал основный владелец шахты «Листвяжная»
Михаил Федяев получал около 4 миллионов каждый месяц
Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU
Основной собственник шахты «Листвяжная» Михаил Федяев, осужденный по делу о трагедии, унесшей жизни 51 человека в результате аварии на угольном предприятии в 2021 году, ежемесячно получал заработную плату, превышающую четыре миллиона рублей. Об этом свидетельствуют материалы уголовного дела.
«Месячный фонд заработной платы с учетом надбавки, премии и районного коэффициента составляет 4,1 миллиона рублей», — говорится в материалах. Их приводит РИА Новости.
В марте текущего года Центральный районный суд города Кемерово вынес приговор Федяеву, назначив ему 3,5 года условного лишения свободы. Бывший генеральный директор холдинга «СДС-Уголь» Геннадий Алексеев был приговорен к пяти годам и трем месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, а экс-технический директор «СДС-Угля» Антон Якутов получил пять лет колонии общего режима. Все фигуранты проходили по статье 201 УК РФ — злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия. Никто из осужденных свою вину не признал.
Взрыв метана на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел 25 ноября 2021 года. В результате инцидента погиб 51 человек. В момент аварии под землей находились 285 работников, большинство из которых удалось вывести на поверхность. За оставшимися были направлены горноспасатели, однако в ходе спасательной операции пятеро из них погибли.
