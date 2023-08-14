За застрявшими в Анталье свердловскими туристами вылетит отдельный борт

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Авиапресс-тур Курган-Москва. Аэропорт Шереметьево. Курган, салон самолета, борт самолета, пегас, pegas, посадочные места
Вывоз туристов из Турции будет организован компанией PEGAS Touristik Фото:

Туристов, которые более суток не могут вылететь из Антальи в Екатеринбург и обратно, туроператоры вывезут на дополнительном рейсе. Вывоз туристов будет организован компанией PEGAS Touristik.

«Рейс по маршруту Москва — Екатеринбург — Анталья — Екатеринбург отправится по мере готовности во второй половине дня сегодня, 14 августа. Он будет выполняться на самолете Boeing-777 авиакомпании Pegas Fly („Икар“)», — говорится в сообщении на сайте Ассоциации Туроператоров.

Ранее URA.RU писало о том, что туристы не могут вылететь из Антальи в Екатеринбург и из Екатеринбурга в Анталью из-за поломки борта авиакомпании Red Wings. Поэтому там застряли порядка 400 пассажиров и еще — 410 в екатеринбургском аэропорту Кольцово. В данный момент туристы, ожидающие вылета в Турцию, размещены в отеле и обеспечены питанием. Их вылет ориентировочно должен состояться 15 августа в 01:55 минут местного времени.

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Туристов, которые более суток не могут вылететь из Антальи в Екатеринбург и обратно, туроператоры вывезут на дополнительном рейсе. Вывоз туристов будет организован компанией PEGAS Touristik. «Рейс по маршруту Москва — Екатеринбург — Анталья — Екатеринбург отправится по мере готовности во второй половине дня сегодня, 14 августа. Он будет выполняться на самолете Boeing-777 авиакомпании Pegas Fly („Икар“)», — говорится в сообщении на сайте Ассоциации Туроператоров. Ранее URA.RU писало о том, что туристы не могут вылететь из Антальи в Екатеринбург и из Екатеринбурга в Анталью из-за поломки борта авиакомпании Red Wings. Поэтому там застряли порядка 400 пассажиров и еще — 410 в екатеринбургском аэропорту Кольцово. В данный момент туристы, ожидающие вылета в Турцию, размещены в отеле и обеспечены питанием. Их вылет ориентировочно должен состояться 15 августа в 01:55 минут местного времени.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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