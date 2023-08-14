Автоэксперт: в Свердловской области с 1-го сентября вырастут цены на такси

14 августа 2023 в 16:33 Размер текста - 17 +

В Свердловской области вырастет стоимость услуг такси Фото: Георгий Бергал © URA.RU С 1-го сентября 2023 года вступят в силу основные положения 580-ФЗ об услугах такси. Следствиями нововведений в Свердловской области станет рост цен на перевозки в такси и дефицит водителей. Своим мнением с корреспондентом URA.RU поделился президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук. Согласно 580-ФЗ от 29 декабря 2022 года работать в такси смогут водители, заключившие трудовой договор по найму, а также самозанятые, которые заключили договор со службой заказа такси и водители с зарегистрированными ИП. Закон обяжет водителей приобретать страховку по тарифу для такси, которое в несколько раз дороже обычной страховки, а власти региона смогут установить свои требования к внешнему виду автомобилей в таксопарках. Автоэксперт Форманчук считает, что из-за нововведений на Среднем Урале поднимутся цены на перевозки в такси, а машин и вовсе станет меньше. «Агрегатор перестанет выдавать заказы водителям, которые не соблюдают закон. В итоге останется порядка 10% от нынешних таксистов и цены естественно увеличатся. Также маловероятно, что люди, которые сдают свои автомобили под такси будут не против перекрасить их в желтый цвет и поставить на них шашки по требованию правительства. Поэтому количество машин уменьшится раз в десять», — сказал автоэксперт. Также к водителям добавятся требования по сдаче аттестации на знание города: они должны будут знать, где расположены органы местного самоуправления, достопримечательности, медицинские и образовательные учреждения. Помимо этого, к перевозкам пассажиров не допустят водителей с непогашенной или неснятой судимостью. По мнению собеседника агентства, на вокзалах и аэропортах станет еще больше таксистов, работающих в «серую». «Не стоит забывать и про онлайн-сервисы поиска автомобильных попутчиков. Это будет процветать и развиваться. Якобы нелегальные агрегаторы», — добавил он. От нововведений пострадают в первую очередь клиенты, арендодатели автомобилей и люди, которые подрабатывают таксистами, имея официальную работу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

С 1-го сентября 2023 года вступят в силу основные положения 580-ФЗ об услугах такси. Следствиями нововведений в Свердловской области станет рост цен на перевозки в такси и дефицит водителей. Своим мнением с корреспондентом URA.RU поделился президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук. Согласно 580-ФЗ от 29 декабря 2022 года работать в такси смогут водители, заключившие трудовой договор по найму, а также самозанятые, которые заключили договор со службой заказа такси и водители с зарегистрированными ИП. Закон обяжет водителей приобретать страховку по тарифу для такси, которое в несколько раз дороже обычной страховки, а власти региона смогут установить свои требования к внешнему виду автомобилей в таксопарках. Автоэксперт Форманчук считает, что из-за нововведений на Среднем Урале поднимутся цены на перевозки в такси, а машин и вовсе станет меньше. «Агрегатор перестанет выдавать заказы водителям, которые не соблюдают закон. В итоге останется порядка 10% от нынешних таксистов и цены естественно увеличатся. Также маловероятно, что люди, которые сдают свои автомобили под такси будут не против перекрасить их в желтый цвет и поставить на них шашки по требованию правительства. Поэтому количество машин уменьшится раз в десять», — сказал автоэксперт. Также к водителям добавятся требования по сдаче аттестации на знание города: они должны будут знать, где расположены органы местного самоуправления, достопримечательности, медицинские и образовательные учреждения. Помимо этого, к перевозкам пассажиров не допустят водителей с непогашенной или неснятой судимостью. По мнению собеседника агентства, на вокзалах и аэропортах станет еще больше таксистов, работающих в «серую». «Не стоит забывать и про онлайн-сервисы поиска автомобильных попутчиков. Это будет процветать и развиваться. Якобы нелегальные агрегаторы», — добавил он. От нововведений пострадают в первую очередь клиенты, арендодатели автомобилей и люди, которые подрабатывают таксистами, имея официальную работу.