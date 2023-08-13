Губернатор Тюменской области Александр Моор поблагодарил земляков за вклад в развитие региона Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор вручил тоболяку Эдуарду Саитову знак отличия области «За мужественный поступок». Саитов спас от огня двух жителей тобольской деревни, сообщает информационный центр регионального правительства.

«Наша область меняется на глазах. И это происходит благодаря вам и всем землякам, кто добросовестно трудится и стремится принести пользу стране и региону», — цитирует инфоцентр слова Моора.

Известно, что Саитов первым бросился в горящий дом в деревне Медянки Татарские Тобольского района. Он скоординировал действия соседей и смог спасти от гибели двух человек. Сам Саитов считает, что на такой поступок способен каждый. На церемонии награждения его сопровождали жена и сын.