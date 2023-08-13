13 августа 2023

Житель Казани украл у тюменских банков 750 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Пермь, банкомат, платежи, деньги, 5000 купюры
Мужчина использовал поддельный паспорт, чтобы получать в банках кредитные карты Фото:

Житель Казани украл у тюменских банков больше 750 тысяч рублей, получая кредитные карты по поддельному паспорту. Об этом сообщает telegram-канал прокуратуры Тюменской области.

«56-летний житель Казани приехал в областной центр и по поддельному паспорту, предоставленному ему его сообщником, оформлял кредитные карты. По получал потребительские кредиты, не намереваясь их погашать. В результате преступных действий банковским организациям причинен ущерб на сумму свыше 750 тысяч рублей», — говорится в сообщении ведомства.

Известно, что деньги мужчина тратил на приобретение разных товаров — ноутбука, мобильных телефонов, наушников и драгоценностей. Его приговорили к 1,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. На человека, который сделал поддельный паспорт, заведено отдельное уголовное дело.

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Житель Казани украл у тюменских банков больше 750 тысяч рублей, получая кредитные карты по поддельному паспорту. Об этом сообщает telegram-канал прокуратуры Тюменской области. «56-летний житель Казани приехал в областной центр и по поддельному паспорту, предоставленному ему его сообщником, оформлял кредитные карты. По получал потребительские кредиты, не намереваясь их погашать. В результате преступных действий банковским организациям причинен ущерб на сумму свыше 750 тысяч рублей», — говорится в сообщении ведомства. Известно, что деньги мужчина тратил на приобретение разных товаров — ноутбука, мобильных телефонов, наушников и драгоценностей. Его приговорили к 1,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. На человека, который сделал поддельный паспорт, заведено отдельное уголовное дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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