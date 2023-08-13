Житель Казани украл у тюменских банков 750 тысяч рублей

Мужчина использовал поддельный паспорт, чтобы получать в банках кредитные карты Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Житель Казани украл у тюменских банков больше 750 тысяч рублей, получая кредитные карты по поддельному паспорту. Об этом сообщает telegram-канал прокуратуры Тюменской области.

«56-летний житель Казани приехал в областной центр и по поддельному паспорту, предоставленному ему его сообщником, оформлял кредитные карты. По получал потребительские кредиты, не намереваясь их погашать. В результате преступных действий банковским организациям причинен ущерб на сумму свыше 750 тысяч рублей», — говорится в сообщении ведомства.

Известно, что деньги мужчина тратил на приобретение разных товаров — ноутбука, мобильных телефонов, наушников и драгоценностей. Его приговорили к 1,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. На человека, который сделал поддельный паспорт, заведено отдельное уголовное дело.