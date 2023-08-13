Турецкая авиакомпания оставила тюменцев без рейса в Анталью

Авиакомпания Corendon Airlines отменила рейс из Тюмени в Анталью без объяснения причин

Туристы из Тюмени не смогут отправиться в Анталью (архивное фото) Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Турецкая авиакомпания Corendon Airlines отменила рейс в Анталью, который должен был вылететь из Рощино в 16:50 14 августа. Информация представлена на онлайн-табло аэропорта.

«Рейс XC 8916, Тюмень — Анталья. Вылет 14 августа в 16:50. Перевозчик: Corendon Airlines. Статус: отменен», — значится на табло тюменского аэропорта Рощино.

Как пояснили в пресс-службе воздушной гавани, данный рейс является возвратным. Другими словами, пассажиры из Тюмени должны были вылететь на самолете, который ранее прилетел бы из Турции. Однако сначала авиакомпания подала данные о задержке, а затем вовсе отменила прилет без объяснения причин.

Ранее URA.RU писало, что порядка 800 туристов несколько дней не могут вылететь из Антальи в Екатеринбург и из Екатеринбурга в Анталью. Причиной стала поломка бортов авиакомпании Red Wings.