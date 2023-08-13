13 августа 2023

Турецкая авиакомпания оставила тюменцев без рейса в Анталью

Авиакомпания Corendon Airlines отменила рейс из Тюмени в Анталью без объяснения причин
© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Рощино, пресс-тур с общественным советом ГУСа. Тюмень, аэропорт рощино
Туристы из Тюмени не смогут отправиться в Анталью (архивное фото) Фото:

Турецкая авиакомпания Corendon Airlines отменила рейс в Анталью, который должен был вылететь из Рощино в 16:50 14 августа. Информация представлена на онлайн-табло аэропорта.

«Рейс XC 8916, Тюмень — Анталья. Вылет 14 августа в 16:50. Перевозчик: Corendon Airlines. Статус: отменен», — значится на табло тюменского аэропорта Рощино.

Как пояснили в пресс-службе воздушной гавани, данный рейс является возвратным. Другими словами, пассажиры из Тюмени должны были вылететь на самолете, который ранее прилетел бы из Турции. Однако сначала авиакомпания подала данные о задержке, а затем вовсе отменила прилет без объяснения причин.

Ранее URA.RU писало, что порядка 800 туристов несколько дней не могут вылететь из Антальи в Екатеринбург и из Екатеринбурга в Анталью. Причиной стала поломка бортов авиакомпании Red Wings.

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Турецкая авиакомпания Corendon Airlines отменила рейс в Анталью, который должен был вылететь из Рощино в 16:50 14 августа. Информация представлена на онлайн-табло аэропорта. «Рейс XC 8916, Тюмень — Анталья. Вылет 14 августа в 16:50. Перевозчик: Corendon Airlines. Статус: отменен», — значится на табло тюменского аэропорта Рощино. Как пояснили в пресс-службе воздушной гавани, данный рейс является возвратным. Другими словами, пассажиры из Тюмени должны были вылететь на самолете, который ранее прилетел бы из Турции. Однако сначала авиакомпания подала данные о задержке, а затем вовсе отменила прилет без объяснения причин. Ранее URA.RU писало, что порядка 800 туристов несколько дней не могут вылететь из Антальи в Екатеринбург и из Екатеринбурга в Анталью. Причиной стала поломка бортов авиакомпании Red Wings.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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