Свердловские туристы, застрявшие в Турции, обратились за помощью в консульство РФ

14 августа 2023 в 16:00 Размер текста - 17 +

Туристы, застрявшие в Анталье, обратились за помощью в консульство РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Более 400 туристов не могут вернуться в Екатеринбург из Антальи Туристы из Екатеринбурга, которые застряли в Анталье (Турция) из-за вышедших из строя воздушных лайнеров Boeing-777, обратились в консульство России. Некоторые свердловчане пытаются оперативно решить проблему. Есть среди туристов те, кто готов приобрести билеты других авиакомпаний, чтобы улететь домой. Об этом журналисту URA.RU рассказала Фидан, чьи родственники в числе тех, кто застрял в курортном городе на юге Турции. «Мои близкие уже больше суток не могут покинуть Турцию. От безысходности они были вынуждены обратиться в консульство России, которое находится в курортной Анталье. Моя семья, так же как и многие другие туристы, готовы приобрести билеты других авиакомпаний, чтобы улететь из Турции домой. Многих не смущает стоимость авиаперелета. Пока у них нет понимания, как долго придется им еще ждать отправки домой», — посетовала Фидан. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в консульство РФ в Анталье. На звонок корреспондента никто не ответил. Ранее агентство сообщало о том, что лайнер авиакомпании Red Wings, который должен вылететь из Екатеринбурга в Анталью 13 августа утром, задержали в аэропорту Кольцово. Рейс был перенесен на 14 августа в 02:55. Причиной задержки стали технические неполадки — два воздушных судна Boeing-777 вышли из строя. Туристов, которые более суток не могут вылететь из Антальи в Екатеринбург, вывезет компания PEGAS Touristik. Вся актуальная информация о ситуации в Анталье — в сюжете URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Туристы из Екатеринбурга, которые застряли в Анталье (Турция) из-за вышедших из строя воздушных лайнеров Boeing-777, обратились в консульство России. Некоторые свердловчане пытаются оперативно решить проблему. Есть среди туристов те, кто готов приобрести билеты других авиакомпаний, чтобы улететь домой. Об этом журналисту URA.RU рассказала Фидан, чьи родственники в числе тех, кто застрял в курортном городе на юге Турции. «Мои близкие уже больше суток не могут покинуть Турцию. От безысходности они были вынуждены обратиться в консульство России, которое находится в курортной Анталье. Моя семья, так же как и многие другие туристы, готовы приобрести билеты других авиакомпаний, чтобы улететь из Турции домой. Многих не смущает стоимость авиаперелета. Пока у них нет понимания, как долго придется им еще ждать отправки домой», — посетовала Фидан. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в консульство РФ в Анталье. На звонок корреспондента никто не ответил. Ранее агентство сообщало о том, что лайнер авиакомпании Red Wings, который должен вылететь из Екатеринбурга в Анталью 13 августа утром, задержали в аэропорту Кольцово. Рейс был перенесен на 14 августа в 02:55. Причиной задержки стали технические неполадки — два воздушных судна Boeing-777 вышли из строя. Туристов, которые более суток не могут вылететь из Антальи в Екатеринбург, вывезет компания PEGAS Touristik. Вся актуальная информация о ситуации в Анталье — в сюжете URA.RU.