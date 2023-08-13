13 августа 2023
12 августа 2023

Аналитики заксобрания нашли недочеты в инициативе пермского губернатора

ЗакСо: в проекте передачи полномочий мэрии Перми на уровень региона есть недочеты
© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы Кетовского района Носова Александра. Курган, документы, подпись, руки, шариковая ручка, подпись документа
Эксперты советуют тщательней подготовить законопроект Фото:

Законопроект о передаче полномочий от мэрии Перми на уровень региональных властей, который инициировал губернатор Дмитрий Махонин, в ряде моментов противоречит законодательству, а также имеет другие недоработки. Об этом говорится в отзыве на документ специалистов управления аналитической и законотворческой деятельности краевого парламента. Например, отмечается, что вместе с полномочиями край намерен забрать и муниципальное имущество, но его список не представлен.

«Муниципальное имущество и имущественные комплексы муниципальных предприятий, предназначенные для осуществления передаваемых полномочий органов местного самоуправления Пермского городского округа, подлежат передаче в государственную собственность Пермского края. Состав передаваемого муниципального имущества в материалах к законопроекту не конкретизирован», — говорится в аналитической записке, которая есть в распоряжении URA.RU. Также там отмечается, что выполнение правительством региона новых функций повлечет дополнительные траты, но конкретных цифр авторы законопроекта не предоставили.

Всего краевые власти намерены забрать у администрации Перми 16 полномочий в сферах образования, рекламы, недвижимости, торговли, ЖКХ и похоронного дела. В частности, планируется, что назначать директоров школ и премировать их будет именно правительство региона. Но аналитики ЗС считают, что это «может привести к снижению эффективности» работы мэрии по управлению школами, так как у них не будет «управленческих механизмов и инструментов». Также эксперты считают, что передача полномочий «по организации деятельности специализированной службы по вопросам похоронного дела города Перми» не соответствует федеральному законодательству.

В целом аналитики считают инициативу Махонина актуальной. По их мнению, если авторы законопроекта учтут все замечания, то перераспределение полномочий «может иметь положительные последствия».

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Законопроект о передаче полномочий от мэрии Перми на уровень региональных властей, который инициировал губернатор Дмитрий Махонин, в ряде моментов противоречит законодательству, а также имеет другие недоработки. Об этом говорится в отзыве на документ специалистов управления аналитической и законотворческой деятельности краевого парламента. Например, отмечается, что вместе с полномочиями край намерен забрать и муниципальное имущество, но его список не представлен. «Муниципальное имущество и имущественные комплексы муниципальных предприятий, предназначенные для осуществления передаваемых полномочий органов местного самоуправления Пермского городского округа, подлежат передаче в государственную собственность Пермского края. Состав передаваемого муниципального имущества в материалах к законопроекту не конкретизирован», — говорится в аналитической записке, которая есть в распоряжении URA.RU. Также там отмечается, что выполнение правительством региона новых функций повлечет дополнительные траты, но конкретных цифр авторы законопроекта не предоставили. Всего краевые власти намерены забрать у администрации Перми 16 полномочий в сферах образования, рекламы, недвижимости, торговли, ЖКХ и похоронного дела. В частности, планируется, что назначать директоров школ и премировать их будет именно правительство региона. Но аналитики ЗС считают, что это «может привести к снижению эффективности» работы мэрии по управлению школами, так как у них не будет «управленческих механизмов и инструментов». Также эксперты считают, что передача полномочий «по организации деятельности специализированной службы по вопросам похоронного дела города Перми» не соответствует федеральному законодательству. В целом аналитики считают инициативу Махонина актуальной. По их мнению, если авторы законопроекта учтут все замечания, то перераспределение полномочий «может иметь положительные последствия».
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