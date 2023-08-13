Власти рассказали об изменениях в интернате, о котором курганцы писали Путину

В Курганской области сократят работу единственного дневного стационара для детей-инвалидов

В Шадринске дневной стационар дома-интерната будет брать детей на 4 часа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Шадринске Курганской области закрывать отделение дневного пребывания в интернате для детей-инвалидов не планируют. Тем не менее режим работы отделения изменится, сообщили в главном управлении социальной защиты населения Курганской области.

«В настоящее время пересматривается порядок работы отделения в соответствии с нормами действующего законодательства и современными требованиями к реабилитационному процессу. Родители смогут выбрать комфортное для них время посещения детьми дневного стационара — в первой или второй половине дня. Это соответствует Федеральному закону от 28 декабря 2013 года „Об основах социального обслуживания граждан Российской Федерации“ и подзаконных ему актов», — говорится в ответе ведомства, опубликованном в telegram-канале правительства Курганской области.

Сейчас дневной стационар посещают восемь детей. Если новый график работы не устроит родителей, им предлагают перевести детей в круглосуточный стационар. Если родители подтвердят официальную трудовую занятость на полный рабочий день и отсутствие возможности присмотра за ребенком, им подберут индивидуальные варианты пребывания ребенка в дневном стационаре.

Ранее URA.RU писало, что жители Шадринска написали обращение в приемную президента России Владимира Путина с просьбой спасти от закрытия дневное отделение дома-интерната для умственно-отсталых детей. Родители заявили, что с 1 сентября интернат будет принимать детей всего на четыре часа, а не с 8 до 17 часов как ранее. Семьи это не устраивает, так как родители теряют возможность работать и жить со своими детьми, а не существовать на пособия.