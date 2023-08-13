Чиновников мэрии Кургана заставляют отменить решение против бизнеса и пассажиров

Последствия транспортной реформы привлекли внимание прокуратуры Кургана

Прокуратура Кургана признала постановление об отмене маршрутов незаконным Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане

Прокуратура Кургана отправила представление в администрацию города с требованием аннулировать постановление об отмене 33 автобусных маршрутов. Об этом URA.RU рассказал источник. В прокуратуре информацию подтвердили.

«В прокуратуре стали пристально следить за последствиями транспортной реформы из-за участившихся жалоб бизнесменов и пассажиров. Если подчиненные мэра Ситниковой не отреагируют на представление, материалы передадут в суд», — сообщил источник.

Корреспонденту URA.RU в прокуратуре рассказали, что главе города Кургана внесено четыре протеста на постановления, которыми вносились изменения в маршруты и производилась их отмена. В настоящее время они находятся на рассмотрении.

Ранее URA.RU писало, что постановлением администрации города Кургана было отменено 33 старых автобусных маршрута. В рамках транспортной реформы старые маршруты заменяются новыми.