13 августа 2023

Чиновников мэрии Кургана заставляют отменить решение против бизнеса и пассажиров

Последствия транспортной реформы привлекли внимание прокуратуры Кургана
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, администрация города, мэрия
Прокуратура Кургана признала постановление об отмене маршрутов незаконным Фото:
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Передел транспортного рынка в Кургане

Прокуратура Кургана отправила представление в администрацию города с требованием аннулировать постановление об отмене 33 автобусных маршрутов. Об этом URA.RU рассказал источник. В прокуратуре информацию подтвердили.

«В прокуратуре стали пристально следить за последствиями транспортной реформы из-за участившихся жалоб бизнесменов и пассажиров. Если подчиненные мэра Ситниковой не отреагируют на представление, материалы передадут в суд», — сообщил источник.

Корреспонденту URA.RU в прокуратуре рассказали, что главе города Кургана внесено четыре протеста на постановления, которыми вносились изменения в маршруты и производилась их отмена. В настоящее время они находятся на рассмотрении.

Ранее URA.RU писало, что постановлением администрации города Кургана было отменено 33 старых автобусных маршрута. В рамках транспортной реформы старые маршруты заменяются новыми.

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Прокуратура Кургана отправила представление в администрацию города с требованием аннулировать постановление об отмене 33 автобусных маршрутов. Об этом URA.RU рассказал источник. В прокуратуре информацию подтвердили. «В прокуратуре стали пристально следить за последствиями транспортной реформы из-за участившихся жалоб бизнесменов и пассажиров. Если подчиненные мэра Ситниковой не отреагируют на представление, материалы передадут в суд», — сообщил источник. Корреспонденту URA.RU в прокуратуре рассказали, что главе города Кургана внесено четыре протеста на постановления, которыми вносились изменения в маршруты и производилась их отмена. В настоящее время они находятся на рассмотрении. Ранее URA.RU писало, что постановлением администрации города Кургана было отменено 33 старых автобусных маршрута. В рамках транспортной реформы старые маршруты заменяются новыми.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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