Застрявшие в Анталье екатеринбуржцы впали в панику. Фото

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Летний отдых, туризм, архив. , анталья, отдых на море, отдых в турции, лежаки на пляже, морской пляж
Внезапное продление отпуска никого не порадовало Фото:
новость из сюжета
Более 400 туристов не могут вернуться в Екатеринбург из Антальи

Екатеринбургские туристы, которые третьи сутки ожидают вылета из Антальи, впали в панику. Людей выселили из отелей, но не увозят в аэропорт, объясняя, что самолет еще чинят. С одной стороны отдыхающие опасаются, что их отправка домой сорвется, с другой — боятся, что их отправят на неисправном борте. О ситуации с уральцами в Турции рассказал URA.RU один из туристов.

«Нас выселили из отеля, но автобусы, которые приезжали забрать нас в аэропорт, развернулись и уехали. Толпа стоит в растерянности возле ресепшен. У людей паника», — объяснил свердловчанин.

По его словам, представитель турагентства Корал Тревел сообщила, что в аэропорт доставили запчасти, которые должны поменять инженеры. Это вызвало новую волну переживаний. «По ходу нас отправят на ломаном самолете, о Боже», — высказалась одна из туристок. «Неохота лететь на самолете, который только что починили в полевых условиях», — заметил другой свердловчанин. «Это худший вариант из всех возможных. Я согласна подождать еще день, но улететь на нормальном самолете», — поддержала собеседников третья девушка.

Самолет из Антальи не может вылететь в Екатеринбург третий день. Причина — поломка сразу двух бортов авиакомпании Red Wings. В турецком аэропорту ждут вылета около 400 человек. Еще столько же застряли в аэропорту Кольцово — они должны были тем же бортом улететь на отдых в Турцию. Вся актуальная информация о скандальных рейсах собрана в одном сюжете.

Екатеринбуржцев выселили от отеля, но так и не увезли в аэропорт
Екатеринбуржцев выселили от отеля, но так и не увезли в аэропорт
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Екатеринбургские туристы, которые третьи сутки ожидают вылета из Антальи, впали в панику. Людей выселили из отелей, но не увозят в аэропорт, объясняя, что самолет еще чинят. С одной стороны отдыхающие опасаются, что их отправка домой сорвется, с другой — боятся, что их отправят на неисправном борте. О ситуации с уральцами в Турции рассказал URA.RU один из туристов. «Нас выселили из отеля, но автобусы, которые приезжали забрать нас в аэропорт, развернулись и уехали. Толпа стоит в растерянности возле ресепшен. У людей паника», — объяснил свердловчанин. По его словам, представитель турагентства Корал Тревел сообщила, что в аэропорт доставили запчасти, которые должны поменять инженеры. Это вызвало новую волну переживаний. «По ходу нас отправят на ломаном самолете, о Боже», — высказалась одна из туристок. «Неохота лететь на самолете, который только что починили в полевых условиях», — заметил другой свердловчанин. «Это худший вариант из всех возможных. Я согласна подождать еще день, но улететь на нормальном самолете», — поддержала собеседников третья девушка. Самолет из Антальи не может вылететь в Екатеринбург третий день. Причина — поломка сразу двух бортов авиакомпании Red Wings. В турецком аэропорту ждут вылета около 400 человек. Еще столько же застряли в аэропорту Кольцово — они должны были тем же бортом улететь на отдых в Турцию. Вся актуальная информация о скандальных рейсах собрана в одном сюжете.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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