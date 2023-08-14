Застрявшие в Анталье екатеринбуржцы впали в панику. Фото

14 августа 2023 в 19:14 Размер текста - 17 +

Внезапное продление отпуска никого не порадовало Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Более 400 туристов не могут вернуться в Екатеринбург из Антальи Екатеринбургские туристы, которые третьи сутки ожидают вылета из Антальи, впали в панику. Людей выселили из отелей, но не увозят в аэропорт, объясняя, что самолет еще чинят. С одной стороны отдыхающие опасаются, что их отправка домой сорвется, с другой — боятся, что их отправят на неисправном борте. О ситуации с уральцами в Турции рассказал URA.RU один из туристов. «Нас выселили из отеля, но автобусы, которые приезжали забрать нас в аэропорт, развернулись и уехали. Толпа стоит в растерянности возле ресепшен. У людей паника», — объяснил свердловчанин. По его словам, представитель турагентства Корал Тревел сообщила, что в аэропорт доставили запчасти, которые должны поменять инженеры. Это вызвало новую волну переживаний. «По ходу нас отправят на ломаном самолете, о Боже», — высказалась одна из туристок. «Неохота лететь на самолете, который только что починили в полевых условиях», — заметил другой свердловчанин. «Это худший вариант из всех возможных. Я согласна подождать еще день, но улететь на нормальном самолете», — поддержала собеседников третья девушка. Самолет из Антальи не может вылететь в Екатеринбург третий день. Причина — поломка сразу двух бортов авиакомпании Red Wings. В турецком аэропорту ждут вылета около 400 человек. Еще столько же застряли в аэропорту Кольцово — они должны были тем же бортом улететь на отдых в Турцию. Вся актуальная информация о скандальных рейсах собрана в одном сюжете. Екатеринбуржцев выселили от отеля, но так и не увезли в аэропорт Фото: читатель URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Екатеринбургские туристы, которые третьи сутки ожидают вылета из Антальи, впали в панику. Людей выселили из отелей, но не увозят в аэропорт, объясняя, что самолет еще чинят. С одной стороны отдыхающие опасаются, что их отправка домой сорвется, с другой — боятся, что их отправят на неисправном борте. О ситуации с уральцами в Турции рассказал URA.RU один из туристов. «Нас выселили из отеля, но автобусы, которые приезжали забрать нас в аэропорт, развернулись и уехали. Толпа стоит в растерянности возле ресепшен. У людей паника», — объяснил свердловчанин. По его словам, представитель турагентства Корал Тревел сообщила, что в аэропорт доставили запчасти, которые должны поменять инженеры. Это вызвало новую волну переживаний. «По ходу нас отправят на ломаном самолете, о Боже», — высказалась одна из туристок. «Неохота лететь на самолете, который только что починили в полевых условиях», — заметил другой свердловчанин. «Это худший вариант из всех возможных. Я согласна подождать еще день, но улететь на нормальном самолете», — поддержала собеседников третья девушка. Самолет из Антальи не может вылететь в Екатеринбург третий день. Причина — поломка сразу двух бортов авиакомпании Red Wings. В турецком аэропорту ждут вылета около 400 человек. Еще столько же застряли в аэропорту Кольцово — они должны были тем же бортом улететь на отдых в Турцию. Вся актуальная информация о скандальных рейсах собрана в одном сюжете.