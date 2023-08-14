ЦБ проведет экстренное совещание по ключевой ставке после обвинений помощника Путина

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Здание Центробанка России на Неглинной улице д. 12. Москва, центробанк, банк россии, центральный банк россии
На заседании будет обсуждаться уровень ключевой ставки Фото:

Банк России проведет заседание совета директоров по ключевой ставке 15 августа. Об этом сообщили в пресс-службе.

«15 августа 2023 года, состоится заседание совета директоров Банка России», — сообщили в пресс-службе Центрального Банка. Там отметили, что на заседании будет обсуждаться уровень ключевой ставки.

Ранее помощник президента РФ Максим Орешкин обвинил ЦБ в падении курса рубля. По его словам, регулятор обладает всеми инструментами, чтобы нормализовать ситуацию.

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Банк России проведет заседание совета директоров по ключевой ставке 15 августа. Об этом сообщили в пресс-службе. «15 августа 2023 года, состоится заседание совета директоров Банка России», — сообщили в пресс-службе Центрального Банка. Там отметили, что на заседании будет обсуждаться уровень ключевой ставки. Ранее помощник президента РФ Максим Орешкин обвинил ЦБ в падении курса рубля. По его словам, регулятор обладает всеми инструментами, чтобы нормализовать ситуацию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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