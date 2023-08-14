ЦБ проведет экстренное совещание по ключевой ставке после обвинений помощника Путина

На заседании будет обсуждаться уровень ключевой ставки
Банк России проведет заседание совета директоров по ключевой ставке 15 августа. Об этом сообщили в пресс-службе.
«15 августа 2023 года, состоится заседание совета директоров Банка России», — сообщили в пресс-службе Центрального Банка. Там отметили, что на заседании будет обсуждаться уровень ключевой ставки.
Ранее помощник президента РФ Максим Орешкин обвинил ЦБ в падении курса рубля. По его словам, регулятор обладает всеми инструментами, чтобы нормализовать ситуацию.
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