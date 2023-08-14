В Кургане при строительстве дороги рабочие нашли артиллерийский снаряд. Фото

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На место обнаружения снаряду прибыли полицейские (фото из архива) Фото:

В Кургане при проведении строительных работ дорожники обнаружили артиллерийский снаряд. Об этом сообщает telegram-канал «ЧП Курган». На место работают спецслужбы.

«На Бурова-Петрова при строительстве дороги обнаружили снаряд время гражданской войны», — говорится в сообщении канала. На место приехали спецслужбы.

В пресс-службе УМВД по Курганской области URA.RU сообщили, что работниками, осуществляющими дорожные работы, на улице Бурова-Петрова в городе Кургане обнаружен предположительно артиллерийский снаряд со следами коррозии. «Информация зарегистрирована в отделе полиции 1 УМВД России по г. Кургану. На месте работают сотрудники полиции и других оперативных служб», — добавили в ведомстве.

Рабочие заметили снаряд при строительстве дороги по улице Бурова-Петрова в Кургане. Участок дороги оцепили спецслужбы
Рабочие заметили снаряд при строительстве дороги по улице Бурова-Петрова в Кургане. Участок дороги оцепили спецслужбы

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В Кургане при проведении строительных работ дорожники обнаружили артиллерийский снаряд. Об этом сообщает telegram-канал «ЧП Курган». На место работают спецслужбы. «На Бурова-Петрова при строительстве дороги обнаружили снаряд время гражданской войны», — говорится в сообщении канала. На место приехали спецслужбы. В пресс-службе УМВД по Курганской области URA.RU сообщили, что работниками, осуществляющими дорожные работы, на улице Бурова-Петрова в городе Кургане обнаружен предположительно артиллерийский снаряд со следами коррозии. «Информация зарегистрирована в отделе полиции 1 УМВД России по г. Кургану. На месте работают сотрудники полиции и других оперативных служб», — добавили в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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