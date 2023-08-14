В Кургане при строительстве дороги рабочие нашли артиллерийский снаряд. Фото

14 августа 2023 в 19:38 Размер текста - 17 +

На место обнаружения снаряду прибыли полицейские (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Кургане при проведении строительных работ дорожники обнаружили артиллерийский снаряд. Об этом сообщает telegram-канал «ЧП Курган». На место работают спецслужбы. «На Бурова-Петрова при строительстве дороги обнаружили снаряд время гражданской войны», — говорится в сообщении канала. На место приехали спецслужбы. В пресс-службе УМВД по Курганской области URA.RU сообщили, что работниками, осуществляющими дорожные работы, на улице Бурова-Петрова в городе Кургане обнаружен предположительно артиллерийский снаряд со следами коррозии. «Информация зарегистрирована в отделе полиции 1 УМВД России по г. Кургану. На месте работают сотрудники полиции и других оперативных служб», — добавили в ведомстве. Рабочие заметили снаряд при строительстве дороги по улице Бурова-Петрова в Кургане. Участок дороги оцепили спецслужбы фото: telegram-канал «ЧП Курган», https://web.telegram.org/k/#@kurganchp фото: telegram-канал «ЧП Курган», https://web.telegram.org/k/#@kurganchp

В Кургане при проведении строительных работ дорожники обнаружили артиллерийский снаряд. Об этом сообщает telegram-канал «ЧП Курган». На место работают спецслужбы. «На Бурова-Петрова при строительстве дороги обнаружили снаряд время гражданской войны», — говорится в сообщении канала. На место приехали спецслужбы. В пресс-службе УМВД по Курганской области URA.RU сообщили, что работниками, осуществляющими дорожные работы, на улице Бурова-Петрова в городе Кургане обнаружен предположительно артиллерийский снаряд со следами коррозии. «Информация зарегистрирована в отделе полиции 1 УМВД России по г. Кургану. На месте работают сотрудники полиции и других оперативных служб», — добавили в ведомстве.