В США поставили крайний срок для прорыва ВСУ

Экс-лейтенант армии США Нагл: ВСУ должны добиться прорыва к ноябрю

14 августа 2023 в 20:12 Размер текста - 17 +

Украине не удастся прорвать оборону ВС РФ после ноября, заявил Джон Нагл Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны постараться совершить прорыв до начала ноября, так как затем осенняя распутица не позволит совершать масштабные маневры. Об этом рассказал бывший лейтенант-коммандер армии США Джон Нагл. «Если ВСУ не добьются прорыва к ноябрю, то его не получится добиться позже», — передает слова Нагла издание Intelligencer. В издании добавили, что Украина сталкивается с трудностями в своей операции контрнаступления против России. Ситуация осложняется ограниченным временем и приближающимся сезоном осенней грязи, заключил автор материала. Ранее стало известно, что украинские бойцы не обладают достаточными ресурсами и силами для преодоления российской линии обороны. Украинский военный аналитик Олег Стариков отмечает неудачу ВСУ в контрнаступлении и говорит, что имеющиеся силы и военная техника не способны прорвать эту линию обороны.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны постараться совершить прорыв до начала ноября, так как затем осенняя распутица не позволит совершать масштабные маневры. Об этом рассказал бывший лейтенант-коммандер армии США Джон Нагл. «Если ВСУ не добьются прорыва к ноябрю, то его не получится добиться позже», — передает слова Нагла издание Intelligencer. В издании добавили, что Украина сталкивается с трудностями в своей операции контрнаступления против России. Ситуация осложняется ограниченным временем и приближающимся сезоном осенней грязи, заключил автор материала. Ранее стало известно, что украинские бойцы не обладают достаточными ресурсами и силами для преодоления российской линии обороны. Украинский военный аналитик Олег Стариков отмечает неудачу ВСУ в контрнаступлении и говорит, что имеющиеся силы и военная техника не способны прорвать эту линию обороны.