Украинский аналитик Стариков: украинские бойцы поменяли план по контрнаступлению

Олег Стариков заявил, что у ВСУ нет успехов в контрнаступлении Фото: Министерство обороны Великобритании

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

У украинских бойцов нет сил и денежных средств для преодоления линии обороны, которую построил бывший командующий группировкой войск в зоне СВО Сергей Суровикин. Об этом сообщил украинский военный аналитик Олег Стариков. По его словам, ВСУ терпят неудачу в контрнаступлении.

«Те силы и военная техника, которые у нас есть, не были способны пробить эту линию обороны, которую построили на основании военной науки», — заявил Стариков в беседе с политологом Владимиром Карасевым. Его слова приводит издание «Политнавигатор».

Стариков заявил, что у украинских бойцов был план по наступлению. Однако его начали менять. По словам эксперта, изначально в контрнаступлении участвовали штурмовые подразделения, а цель ВСУ состояла в прорыве линии обороны Суровикина. Стариков подчеркнул, что смена тактики не помогла киевскому режиму добиться результатов.

Ранее глава лондонской консалтинговой фирмы Mayak Intelligence Марк Галеотти заявил, что ВСУ не смогли достичь успехов в наступательных действиях из-за упорства российской военных и эффективной линии обороны. Он назвал российскую линию обороны «линией заместителя командующего Объединенной группировкой войск (ОГВ) в зоне спецоперации, генерала армии Сергея Суровикина».

Ранее в СМИ появились слухи, что Суровикин исчез после попытки мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. В анонимных telegram-каналах передавалась неподтвержденная информация, что генерал находится в СИЗО Лефортово. Однако и общественники, проверившие изолятор, и заместитель Суровикина, генерал-полковник Андрей Юдин опровергали эту информацию. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, в свою очередь, заявлял, что Суровикин находится на отдыхе и недоступен для связи.