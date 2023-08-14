Получены первые снимки со станции «Луна-25»

Опубликованы первые кадры станции «Луна-25» из космоса
Появились первые кадры станции «Луна-25» из космоса. Их опубликовал «Роскосмос» в соцсетях.
«На этих снимках видны элементы конструкции аппарата на фоне Земли, от которой мы уже навсегда улетели, и на фоне Луны, к которой мы уже совсем скоро прилетим», — написали в telegram-канале «Госкорпорация «Роскосмос». Там отметили, что на снимках видна эмблема миссии и ковш бортового манипулятора.
Ракета «Союз 2.1б» с первой почти за 50 лет отечественной автоматической станцией «Луна-25» стартовала с космодрома Восточный 11 августа, передает RT. Она должна совершить полет к естественному спутнику Земли.
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