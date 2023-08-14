Получены первые снимки со станции «Луна-25»

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Суперлуние. Екатеринбург, луна, суперлуние
Опубликованы первые кадры станции «Луна-25» из космоса Фото:

Появились первые кадры станции «Луна-25» из космоса. Их опубликовал «Роскосмос» в соцсетях.

«На этих снимках видны элементы конструкции аппарата на фоне Земли, от которой мы уже навсегда улетели, и на фоне Луны, к которой мы уже совсем скоро прилетим», — написали в telegram-канале «Госкорпорация «Роскосмос». Там отметили, что на снимках видна эмблема миссии и ковш бортового манипулятора.

Ракета «Союз 2.1б» с первой почти за 50 лет отечественной автоматической станцией «Луна-25» стартовала с космодрома Восточный 11 августа, передает RT. Она должна совершить полет к естественному спутнику Земли.

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Появились первые кадры станции «Луна-25» из космоса. Их опубликовал «Роскосмос» в соцсетях. «На этих снимках видны элементы конструкции аппарата на фоне Земли, от которой мы уже навсегда улетели, и на фоне Луны, к которой мы уже совсем скоро прилетим», — написали в telegram-канале «Госкорпорация «Роскосмос». Там отметили, что на снимках видна эмблема миссии и ковш бортового манипулятора. Ракета «Союз 2.1б» с первой почти за 50 лет отечественной автоматической станцией «Луна-25» стартовала с космодрома Восточный 11 августа, передает RT. Она должна совершить полет к естественному спутнику Земли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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