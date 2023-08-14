Получены первые снимки со станции «Луна-25»

14 августа 2023 в 20:52 Размер текста - 17 +

Опубликованы первые кадры станции «Луна-25» из космоса Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Появились первые кадры станции «Луна-25» из космоса. Их опубликовал «Роскосмос» в соцсетях. «На этих снимках видны элементы конструкции аппарата на фоне Земли, от которой мы уже навсегда улетели, и на фоне Луны, к которой мы уже совсем скоро прилетим», — написали в telegram-канале «Госкорпорация «Роскосмос». Там отметили, что на снимках видна эмблема миссии и ковш бортового манипулятора. Ракета «Союз 2.1б» с первой почти за 50 лет отечественной автоматической станцией «Луна-25» стартовала с космодрома Восточный 11 августа, передает RT. Она должна совершить полет к естественному спутнику Земли. фото: telegram-канал «Госкорпорация «Роскосмос», https://t.me/roscosmos_gk фото: telegram-канал «Госкорпорация «Роскосмос», https://t.me/roscosmos_gk фото: telegram-канал «Госкорпорация «Роскосмос», https://t.me/roscosmos_gk

Появились первые кадры станции «Луна-25» из космоса. Их опубликовал «Роскосмос» в соцсетях. «На этих снимках видны элементы конструкции аппарата на фоне Земли, от которой мы уже навсегда улетели, и на фоне Луны, к которой мы уже совсем скоро прилетим», — написали в telegram-канале «Госкорпорация «Роскосмос». Там отметили, что на снимках видна эмблема миссии и ковш бортового манипулятора. Ракета «Союз 2.1б» с первой почти за 50 лет отечественной автоматической станцией «Луна-25» стартовала с космодрома Восточный 11 августа, передает RT. Она должна совершить полет к естественному спутнику Земли.