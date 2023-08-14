Пумпянский определился с кандидатом в мэры Первоуральска

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Андрей Палатов поучаствует в конкурсе на должность мэра Первоуральска Фото:

Кандидатом в мэры Первоуральска от экс-главы ТМК Дмитрия Пумпянского стал топ-менеджер новотрубного завода (ПНТЗ) Андрей Палатов. Его кандидатуру на встрече 14 августа, по данным URA.RU, поддержали представители четырех крупнейших городских предприятий — самого ПНТЗ, «Динура», «Уникома» и «Русского хрома».

В ПНТЗ Палатов отвечает за взаимодействие с органами власти. В политтусовке он также известен как бывший депутат думы Нижнего Тагила и топ-менеджер «Уралвагонзавода». Палатов работал в команде нынешнего замглавы управления администрации президента РФ по общественным проектам Алексея Жарича.

Сразу после встречи промышленников Палатов подал документы для участия в конкурсе. Действующий мэр Игорь Кабец оставлять пост не намерен. Его, как считается, поддерживает бывший владелец ЧТПЗ Андрей Комаров («Киберсталь»). Предполагается, что губернатор Евгений Куйвашев разрешит интригу, за кого подконтрольная Пумпянскому гордума проголосует в октябре, уже 15 августа — во время визита в Первоуральск.

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Кандидатом в мэры Первоуральска от экс-главы ТМК Дмитрия Пумпянского стал топ-менеджер новотрубного завода (ПНТЗ) Андрей Палатов. Его кандидатуру на встрече 14 августа, по данным URA.RU, поддержали представители четырех крупнейших городских предприятий — самого ПНТЗ, «Динура», «Уникома» и «Русского хрома». В ПНТЗ Палатов отвечает за взаимодействие с органами власти. В политтусовке он также известен как бывший депутат думы Нижнего Тагила и топ-менеджер «Уралвагонзавода». Палатов работал в команде нынешнего замглавы управления администрации президента РФ по общественным проектам Алексея Жарича. Сразу после встречи промышленников Палатов подал документы для участия в конкурсе. Действующий мэр Игорь Кабец оставлять пост не намерен. Его, как считается, поддерживает бывший владелец ЧТПЗ Андрей Комаров («Киберсталь»). Предполагается, что губернатор Евгений Куйвашев разрешит интригу, за кого подконтрольная Пумпянскому гордума проголосует в октябре, уже 15 августа — во время визита в Первоуральск.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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