Суд изъял активы стоимостью 3 млрд бизнесмена Гайсина в пользу РФ

14 августа 2023 в 20:46 Размер текста - 17 +

Суд встал на сторону Генпрокуратуры РФ, требовавшей взыскать акции нескольких компаний Гайсина в доход государства Фото: Владимир Жабриков, URA.RU Судья Ленинского районного суда Екатеринбурга Анастасия Пономарева удовлетворила иск Генпрокуратуры РФ, которая требовала изъять в доход государства несколько активов стоимостью 3 млрд рублей предпринимателя Малика Гайсина. Как установил суд, эти активы бизнесмен приобрел в нарушение антикоррупционного законодательства, будучи депутатом Госдумы РФ с 1996 по 1999 годы. Дело по иску Генпрокуратуры РФ рассмотрели одним днем. Заседание стартовало в 9:30 часов и завершилось лишь в 20:30. Защитники Малика Гайсина, представители московской коллегии адвокатов «Делькрегере», несколько раз просили отложить судебное разбирательство на месяц, чтобы лучше ознакомиться с материалами дела. «Речь идет об исторических событиях, которые происходили несколько десятилетий назад, и нужно больше времени на то, чтобы подготовить позицию», — акцентировали представители Гайсина. Во время заседание они подали больше десяти ходатайств, в том числе по привлечению третьих лиц, передаче дела по подсудности в Арбитражный суд, обращению за разъяснением в Конституционный суд РФ и дважды заявили отвод судье, так как большинство ходатайств не было удовлетворено. По версии представителей Генпрокуратуры РФ, Гайсин, будучи депутатом Госдумы с 1996 по 1999 годы занимался предпринимательством в нарушение антикоррупционных запретов, а именно — через подконтрольные ему фирмы скупал акции ОАО «Уралбиофарм». Для этого он якобы учредил банк «Вятич», а также компании «Вагран» и «Актай-М», а уже в 2016 году — компанию «Корона Тэхет». Стоимость активов оценили в 3 млрд рублей. Основные доводы стороны защиты сводились к тому, что большинство акций Гайсиным были приобретены либо до периода депутатства, либо после. Речь идет о 20801 акции. Также они указали на то, что при Гайсине банк «Вятич» провел эмиссию и выпустил 300 тысяч акций за 30 млн рублей. Согласно иску, их также планировалось изъять в доход государства. «Это подарок что-ли?», — уточнил один из представителей Гайсина. Сотрудники прокуратуры, в свою очередь, указали на преступный источник происхождения активов. «Вместо того, чтобы полностью отказаться от предпринимательства и осуществлять депутатскую деятельность, Гайсин, сокрыв активы от учета и контроля, стал наращивать их», — отметили они. Другой довод представителей Гайсина был связан с тем, что истек срок исковой давности. На это представители Генпрокуратуры РФ ответили, что у коррупционных преступлений нет срока давности. Судья Пономарева, ознакомившись с материалами дела, поддержала иск Генпрокуратуры РФ. Представители Гайсина заявили, что будут обжаловать решение суда. Сам Гайсин еще раньше называл иск необоснованным. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Судья Ленинского районного суда Екатеринбурга Анастасия Пономарева удовлетворила иск Генпрокуратуры РФ, которая требовала изъять в доход государства несколько активов стоимостью 3 млрд рублей предпринимателя Малика Гайсина. Как установил суд, эти активы бизнесмен приобрел в нарушение антикоррупционного законодательства, будучи депутатом Госдумы РФ с 1996 по 1999 годы. Дело по иску Генпрокуратуры РФ рассмотрели одним днем. Заседание стартовало в 9:30 часов и завершилось лишь в 20:30. Защитники Малика Гайсина, представители московской коллегии адвокатов «Делькрегере», несколько раз просили отложить судебное разбирательство на месяц, чтобы лучше ознакомиться с материалами дела. «Речь идет об исторических событиях, которые происходили несколько десятилетий назад, и нужно больше времени на то, чтобы подготовить позицию», — акцентировали представители Гайсина. Во время заседание они подали больше десяти ходатайств, в том числе по привлечению третьих лиц, передаче дела по подсудности в Арбитражный суд, обращению за разъяснением в Конституционный суд РФ и дважды заявили отвод судье, так как большинство ходатайств не было удовлетворено. По версии представителей Генпрокуратуры РФ, Гайсин, будучи депутатом Госдумы с 1996 по 1999 годы занимался предпринимательством в нарушение антикоррупционных запретов, а именно — через подконтрольные ему фирмы скупал акции ОАО «Уралбиофарм». Для этого он якобы учредил банк «Вятич», а также компании «Вагран» и «Актай-М», а уже в 2016 году — компанию «Корона Тэхет». Стоимость активов оценили в 3 млрд рублей. Основные доводы стороны защиты сводились к тому, что большинство акций Гайсиным были приобретены либо до периода депутатства, либо после. Речь идет о 20801 акции. Также они указали на то, что при Гайсине банк «Вятич» провел эмиссию и выпустил 300 тысяч акций за 30 млн рублей. Согласно иску, их также планировалось изъять в доход государства. «Это подарок что-ли?», — уточнил один из представителей Гайсина. Сотрудники прокуратуры, в свою очередь, указали на преступный источник происхождения активов. «Вместо того, чтобы полностью отказаться от предпринимательства и осуществлять депутатскую деятельность, Гайсин, сокрыв активы от учета и контроля, стал наращивать их», — отметили они. Другой довод представителей Гайсина был связан с тем, что истек срок исковой давности. На это представители Генпрокуратуры РФ ответили, что у коррупционных преступлений нет срока давности. Судья Пономарева, ознакомившись с материалами дела, поддержала иск Генпрокуратуры РФ. Представители Гайсина заявили, что будут обжаловать решение суда. Сам Гайсин еще раньше называл иск необоснованным.