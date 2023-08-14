Суд изъял активы стоимостью 3 млрд бизнесмена Гайсина в пользу РФ

Судья Ленинского районного суда Екатеринбурга Анастасия Пономарева удовлетворила иск Генпрокуратуры РФ, которая требовала изъять в доход государства несколько активов стоимостью 3 млрд рублей предпринимателя Малика Гайсина. Как установил суд, эти активы бизнесмен приобрел в нарушение антикоррупционного законодательства, будучи депутатом Госдумы РФ с 1996 по 1999 годы.
Дело по иску Генпрокуратуры РФ рассмотрели одним днем. Заседание стартовало в 9:30 часов и завершилось лишь в 20:30. Защитники Малика Гайсина, представители московской коллегии адвокатов «Делькрегере», несколько раз просили отложить судебное разбирательство на месяц, чтобы лучше ознакомиться с материалами дела. «Речь идет об исторических событиях, которые происходили несколько десятилетий назад, и нужно больше времени на то, чтобы подготовить позицию», — акцентировали представители Гайсина. Во время заседание они подали больше десяти ходатайств, в том числе по привлечению третьих лиц, передаче дела по подсудности в Арбитражный суд, обращению за разъяснением в Конституционный суд РФ и дважды заявили отвод судье, так как большинство ходатайств не было удовлетворено.
По версии представителей Генпрокуратуры РФ, Гайсин, будучи депутатом Госдумы с 1996 по 1999 годы занимался предпринимательством в нарушение антикоррупционных запретов, а именно — через подконтрольные ему фирмы скупал акции ОАО «Уралбиофарм». Для этого он якобы учредил банк «Вятич», а также компании «Вагран» и «Актай-М», а уже в 2016 году — компанию «Корона Тэхет». Стоимость активов оценили в 3 млрд рублей.
Основные доводы стороны защиты сводились к тому, что большинство акций Гайсиным были приобретены либо до периода депутатства, либо после. Речь идет о 20801 акции. Также они указали на то, что при Гайсине банк «Вятич» провел эмиссию и выпустил 300 тысяч акций за 30 млн рублей. Согласно иску, их также планировалось изъять в доход государства. «Это подарок что-ли?», — уточнил один из представителей Гайсина. Сотрудники прокуратуры, в свою очередь, указали на преступный источник происхождения активов. «Вместо того, чтобы полностью отказаться от предпринимательства и осуществлять депутатскую деятельность, Гайсин, сокрыв активы от учета и контроля, стал наращивать их», — отметили они.
Другой довод представителей Гайсина был связан с тем, что истек срок исковой давности. На это представители Генпрокуратуры РФ ответили, что у коррупционных преступлений нет срока давности.
Судья Пономарева, ознакомившись с материалами дела, поддержала иск Генпрокуратуры РФ. Представители Гайсина заявили, что будут обжаловать решение суда. Сам Гайсин еще раньше называл иск необоснованным.
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