У застрявших в Анталье екатеринбуржцев закончились деньги

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Уральцы испытывают сложности с деньгами, едой и водой Фото:
новость из сюжета
Более 400 туристов не могут вернуться в Екатеринбург из Антальи

Екатеринбургские туристы, застрявшие в Анталье из-за поломки самолета, жалуются на отсутствие денег. Некоторым из них приходится самим себя обеспечивать едой и водой, передал URA.RU один из отдыхающих.

«Ужином обеспечили не всех. Некоторым предложили самим сходить в ближайшие заведения и поесть. Большинство в шоке: у многих деньги закончились еще 12 августа, когда должен был состояться вылет. Люди ходят, занимают друг у друга. А те, кто попал на ужин, жалуются, что еды на всех не хватает», — передал обстановку в Анталье екатеринбургский турист.

Рейса в Екатеринбург на турецком курорте ожидают порядка 400 человек. Они не могут вылететь домой третьи сутки из-за поломки борта авиакомпании Red Wings. Еще столько же человек ждут самолета в екатеринбургском аэропорту Кольцово, чтобы отправиться на отдых. Более подробная информация собрана в одном сюжете.

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Екатеринбургские туристы, застрявшие в Анталье из-за поломки самолета, жалуются на отсутствие денег. Некоторым из них приходится самим себя обеспечивать едой и водой, передал URA.RU один из отдыхающих. «Ужином обеспечили не всех. Некоторым предложили самим сходить в ближайшие заведения и поесть. Большинство в шоке: у многих деньги закончились еще 12 августа, когда должен был состояться вылет. Люди ходят, занимают друг у друга. А те, кто попал на ужин, жалуются, что еды на всех не хватает», — передал обстановку в Анталье екатеринбургский турист. Рейса в Екатеринбург на турецком курорте ожидают порядка 400 человек. Они не могут вылететь домой третьи сутки из-за поломки борта авиакомпании Red Wings. Еще столько же человек ждут самолета в екатеринбургском аэропорту Кольцово, чтобы отправиться на отдых. Более подробная информация собрана в одном сюжете.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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