У застрявших в Анталье екатеринбуржцев закончились деньги

14 августа 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

Уральцы испытывают сложности с деньгами, едой и водой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Более 400 туристов не могут вернуться в Екатеринбург из Антальи Екатеринбургские туристы, застрявшие в Анталье из-за поломки самолета, жалуются на отсутствие денег. Некоторым из них приходится самим себя обеспечивать едой и водой, передал URA.RU один из отдыхающих. «Ужином обеспечили не всех. Некоторым предложили самим сходить в ближайшие заведения и поесть. Большинство в шоке: у многих деньги закончились еще 12 августа, когда должен был состояться вылет. Люди ходят, занимают друг у друга. А те, кто попал на ужин, жалуются, что еды на всех не хватает», — передал обстановку в Анталье екатеринбургский турист. Рейса в Екатеринбург на турецком курорте ожидают порядка 400 человек. Они не могут вылететь домой третьи сутки из-за поломки борта авиакомпании Red Wings. Еще столько же человек ждут самолета в екатеринбургском аэропорту Кольцово, чтобы отправиться на отдых. Более подробная информация собрана в одном сюжете.

Екатеринбургские туристы, застрявшие в Анталье из-за поломки самолета, жалуются на отсутствие денег. Некоторым из них приходится самим себя обеспечивать едой и водой, передал URA.RU один из отдыхающих. «Ужином обеспечили не всех. Некоторым предложили самим сходить в ближайшие заведения и поесть. Большинство в шоке: у многих деньги закончились еще 12 августа, когда должен был состояться вылет. Люди ходят, занимают друг у друга. А те, кто попал на ужин, жалуются, что еды на всех не хватает», — передал обстановку в Анталье екатеринбургский турист. Рейса в Екатеринбург на турецком курорте ожидают порядка 400 человек. Они не могут вылететь домой третьи сутки из-за поломки борта авиакомпании Red Wings. Еще столько же человек ждут самолета в екатеринбургском аэропорту Кольцово, чтобы отправиться на отдых. Более подробная информация собрана в одном сюжете.