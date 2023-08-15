Полковник Кнутов заявил о попытке Польши надавить на Россию и Белоруссию

15 августа 2023 в 11:01 Размер текста - 17 +

Польша хотела, чтобы у нее было больше Himars, чем у США, сказал Юрий Кнутов Фото: Army Capt. Ian Sandall / U.S. Department of Defense Демонстрация новой техники на параде в Польше является попыткой давления на Россию и Белоруссию. Таким мнением с URA.RU поделился военный историк, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов. «Это попытка продемонстрировать свои возможности России и Белоруссии. Это именно демонстрация силы, потому что начались закупки оружия в Южной Корее. Это танки современные, самоходки, сопоставимые с гаубицей Panzerhaubitze 2000. Самолеты типа F-16, но южнокорейской разработки. Об этом же говорит заявка приобрести у американцев Himars порядка 500 штук, чего даже у самих американцев нет. Я думаю, что Польша постарается показать все, что получила с расчетом оказать давление на соседей», — сказал Юрий Кнутов. По его словам, применение этого оружия Варшавой сразу же понесет жесткий ответ России. «Минск является частью союзного государства. Президент РФ Владимир Путин сказал, что территорию Белоруссии мы будем защищать точно так же, как и свою. Нас не напугать демонстрацией силы. Мы это ждем. Если поляки сунутся, будет гореть техника, хоть и сделана в Южной Корее», — подчеркнул полковник. В Польше 15 августа проходит военный парад. На нем будет 2 000 военных, 200 единиц техники и 92 самолета. Кроме того, участие примут солдаты ВС США, Британии, Хорватии и Румынии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Демонстрация новой техники на параде в Польше является попыткой давления на Россию и Белоруссию. Таким мнением с URA.RU поделился военный историк, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов. «Это попытка продемонстрировать свои возможности России и Белоруссии. Это именно демонстрация силы, потому что начались закупки оружия в Южной Корее. Это танки современные, самоходки, сопоставимые с гаубицей Panzerhaubitze 2000. Самолеты типа F-16, но южнокорейской разработки. Об этом же говорит заявка приобрести у американцев Himars порядка 500 штук, чего даже у самих американцев нет. Я думаю, что Польша постарается показать все, что получила с расчетом оказать давление на соседей», — сказал Юрий Кнутов. По его словам, применение этого оружия Варшавой сразу же понесет жесткий ответ России. «Минск является частью союзного государства. Президент РФ Владимир Путин сказал, что территорию Белоруссии мы будем защищать точно так же, как и свою. Нас не напугать демонстрацией силы. Мы это ждем. Если поляки сунутся, будет гореть техника, хоть и сделана в Южной Корее», — подчеркнул полковник. В Польше 15 августа проходит военный парад. На нем будет 2 000 военных, 200 единиц техники и 92 самолета. Кроме того, участие примут солдаты ВС США, Британии, Хорватии и Румынии.