В Челябинской области продается озеро за 2 млн рублей

Озеро Жупино в Челябинской области выставлено на продажу за 2 млн рублей

Озеро Жупино находится между Челябинском и Екатеринбургом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области выставлено на продажу озеро Жупино за 2 млн рублей. Водоем зарыблен и может использоваться для строительства баз отдыха, экопоселков или организации платной рыбалки. Информация размещена на сайте объявлений.

«Продам готовый бизнес — озеро Жупино площадью 40 гектаров. Водоем расположен в 100 км от Челябинска и в 100 км от Екатеринбурга, город Касли», — указано в объявлении на сайте «Авито».

Автор указал, что водоем находится в аренде до 2045 года, участок земли площадью 3 700 квадратных метров предназначен для рекреационных целей. В озере удалили сорную рыбу и произвели зарыбление щукой, карпом, линем, судаком и пелядью.

«Объект идеально подходит для базы отдыха, платной рыбалки, разведения культурной рыбы (карп, амура, пеляди, щуки. судака), глэмпинга, экопоселка и т. д. Наикрасивейшее озеро, кристально чистое», — уточнил автор.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Челябинской области выставили на продажу базу отдыха «Аквапарк Кум-Куль». Объект площадью два гектара с собственной береговой линией предлагают приобрести за 39 миллионов рублей.