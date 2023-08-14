14 августа 2023

В Челябинской области продается озеро за 2 млн рублей

Озеро Жупино в Челябинской области выставлено на продажу за 2 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на объектах строительства и реконструкции. Челябинск, берег, спортсмен, озеро, озеро смолино, вода, сапбород
Озеро Жупино находится между Челябинском и Екатеринбургом Фото:

В Челябинской области выставлено на продажу озеро Жупино за 2 млн рублей. Водоем зарыблен и может использоваться для строительства баз отдыха, экопоселков или организации платной рыбалки. Информация размещена на сайте объявлений.

«Продам готовый бизнес — озеро Жупино площадью 40 гектаров. Водоем расположен в 100 км от Челябинска и в 100 км от Екатеринбурга, город Касли», — указано в объявлении на сайте «Авито».

Автор указал, что водоем находится в аренде до 2045 года, участок земли площадью 3 700 квадратных метров предназначен для рекреационных целей. В озере удалили сорную рыбу и произвели зарыбление щукой, карпом, линем, судаком и пелядью.

«Объект идеально подходит для базы отдыха, платной рыбалки, разведения культурной рыбы (карп, амура, пеляди, щуки. судака), глэмпинга, экопоселка и т. д. Наикрасивейшее озеро, кристально чистое», — уточнил автор.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Челябинской области выставили на продажу базу отдыха «Аквапарк Кум-Куль». Объект площадью два гектара с собственной береговой линией предлагают приобрести за 39 миллионов рублей.

В озере водятся промысловые породы рыб
В озере водятся промысловые породы рыб

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В Челябинской области выставлено на продажу озеро Жупино за 2 млн рублей. Водоем зарыблен и может использоваться для строительства баз отдыха, экопоселков или организации платной рыбалки. Информация размещена на сайте объявлений. «Продам готовый бизнес — озеро Жупино площадью 40 гектаров. Водоем расположен в 100 км от Челябинска и в 100 км от Екатеринбурга, город Касли», — указано в объявлении на сайте «Авито». Автор указал, что водоем находится в аренде до 2045 года, участок земли площадью 3 700 квадратных метров предназначен для рекреационных целей. В озере удалили сорную рыбу и произвели зарыбление щукой, карпом, линем, судаком и пелядью. «Объект идеально подходит для базы отдыха, платной рыбалки, разведения культурной рыбы (карп, амура, пеляди, щуки. судака), глэмпинга, экопоселка и т. д. Наикрасивейшее озеро, кристально чистое», — уточнил автор. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Челябинской области выставили на продажу базу отдыха «Аквапарк Кум-Куль». Объект площадью два гектара с собственной береговой линией предлагают приобрести за 39 миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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