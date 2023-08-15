Число погибших при взрыве АЗС в Дагестане достигло 27 человек

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66 человек пострадали при взрыве АЗС в Махачкале Фото:
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Взрыв на АЗС в Махачкале

При взрыве автозаправочной станции в Махачкале (Дагестан) погибли 27 человек. Об этом сообщает Центр медицины катастроф Дагестана.

При взрыве АЗС в Махачкале погибло 27 человек, заявили в Центре медицины катастроф «Интерфаксу». Ранее сообщалось о пяти погибших. Число пострадавших при происшествии достигло 66 человек.

Взрыв на АЗС в Махачкале произошел ночью 15 августа. Момент взрыва попал на камеру одного из очевидцев происшествия.

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При взрыве автозаправочной станции в Махачкале (Дагестан) погибли 27 человек. Об этом сообщает Центр медицины катастроф Дагестана. При взрыве АЗС в Махачкале погибло 27 человек, заявили в Центре медицины катастроф «Интерфаксу». Ранее сообщалось о пяти погибших. Число пострадавших при происшествии достигло 66 человек. Взрыв на АЗС в Махачкале произошел ночью 15 августа. Момент взрыва попал на камеру одного из очевидцев происшествия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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