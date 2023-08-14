Глава Дагестана Меликов: из-за взрыва на АЗС погибли пять человек

15 августа 2023 в 01:13 Размер текста - 17 +

При взрыве в Махачкале погибли пять человек, еще 10 пострадали, заявил Сергей Меликов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Взрыв на АЗС в Махачкале В результате взрыва на одной из АЗС в Махачкале погибли пять человек, еще 10 пострадали. Об этом заявил глава Республики Дагестан Сергей Меликов. «На 22.40, по информации Дагестанского центра медицины катастроф, погибли пять человек, 10 — пострадали <…> [На месте происшествия] работают спасатели, медики и спецтехника», — написал в своем официальном telegram-канале Сергей Меликов. Глава Дагестана призвал без необходимости не приезжать к месту ЧП, чтобы не мешать работе спецслужб. Взрыв на одной из заправок в Махачкале произошел в ночь на 15 августа. Ранее в соцсетях сообщали, что при взрыве погибло три человека.

В результате взрыва на одной из АЗС в Махачкале погибли пять человек, еще 10 пострадали. Об этом заявил глава Республики Дагестан Сергей Меликов. «На 22.40, по информации Дагестанского центра медицины катастроф, погибли пять человек, 10 — пострадали <…> [На месте происшествия] работают спасатели, медики и спецтехника», — написал в своем официальном telegram-канале Сергей Меликов. Глава Дагестана призвал без необходимости не приезжать к месту ЧП, чтобы не мешать работе спецслужб. Взрыв на одной из заправок в Махачкале произошел в ночь на 15 августа. Ранее в соцсетях сообщали, что при взрыве погибло три человека.