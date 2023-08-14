Глава Дагестана Меликов: из-за взрыва на АЗС погибли пять человек

При взрыве в Махачкале погибли пять человек, еще 10 пострадали, заявил Сергей Меликов
новость из сюжетаВзрыв на АЗС в Махачкале
В результате взрыва на одной из АЗС в Махачкале погибли пять человек, еще 10 пострадали. Об этом заявил глава Республики Дагестан Сергей Меликов.
«На 22.40, по информации Дагестанского центра медицины катастроф, погибли пять человек, 10 — пострадали <…> [На месте происшествия] работают спасатели, медики и спецтехника», —
Взрыв на одной из заправок в Махачкале произошел в ночь на 15 августа. Ранее в соцсетях сообщали, что при взрыве погибло три человека.
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