14 августа 2023

Глава Дагестана Меликов: из-за взрыва на АЗС погибли пять человек

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При взрыве в Махачкале погибли пять человек, еще 10 пострадали, заявил Сергей Меликов Фото:
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Взрыв на АЗС в Махачкале

В результате взрыва на одной из АЗС в Махачкале погибли пять человек, еще 10 пострадали. Об этом заявил глава Республики Дагестан Сергей Меликов.

«На 22.40, по информации Дагестанского центра медицины катастроф, погибли пять человек, 10 — пострадали <…> [На месте происшествия] работают спасатели, медики и спецтехника», — написал в своем официальном telegram-канале Сергей Меликов. Глава Дагестана призвал без необходимости не приезжать к месту ЧП, чтобы не мешать работе спецслужб.

Взрыв на одной из заправок в Махачкале произошел в ночь на 15 августа. Ранее в соцсетях сообщали, что при взрыве погибло три человека.

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В результате взрыва на одной из АЗС в Махачкале погибли пять человек, еще 10 пострадали. Об этом заявил глава Республики Дагестан Сергей Меликов. «На 22.40, по информации Дагестанского центра медицины катастроф, погибли пять человек, 10 — пострадали <…> [На месте происшествия] работают спасатели, медики и спецтехника», — написал в своем официальном telegram-канале Сергей Меликов. Глава Дагестана призвал без необходимости не приезжать к месту ЧП, чтобы не мешать работе спецслужб. Взрыв на одной из заправок в Махачкале произошел в ночь на 15 августа. Ранее в соцсетях сообщали, что при взрыве погибло три человека.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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