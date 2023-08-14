Момент взрыва в Махачкале попал на видео

Взрыв произошел на АЗС в Махачкале в ночь на 15 августа (архивное фото)
новость из сюжетаВзрыв на АЗС в Махачкале
Момент взрыва одной из АЗС в Махачкале попал на видео. Кадры с места происшествия появились в соцсети.
На кадрах, опубликованных telegram-каналом Shot видно, как один из водителей начал снимать горящее здание. Позднее произошел взрыв, водитель вышел из автомобиля и пошел к месту происшествия, следует из видео.
Взрыв произошел на одной из АЗС в Махачкале в ночь на 15 августа. Глава Республики Дагестан Сергей Меликов сообщал, что в результате ЧП погибло пять человек, еще 10 пострадало.
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