Момент взрыва в Махачкале попал на видео

15 августа 2023 в 01:31 Размер текста - 17 +

Взрыв произошел на АЗС в Махачкале в ночь на 15 августа (архивное фото) Фото: Московец Илья © URA.RU новость из сюжета Взрыв на АЗС в Махачкале Момент взрыва одной из АЗС в Махачкале попал на видео. Кадры с места происшествия появились в соцсети. На кадрах, опубликованных telegram-каналом Shot видно, как один из водителей начал снимать горящее здание. Позднее произошел взрыв, водитель вышел из автомобиля и пошел к месту происшествия, следует из видео. Взрыв произошел на одной из АЗС в Махачкале в ночь на 15 августа. Глава Республики Дагестан Сергей Меликов сообщал, что в результате ЧП погибло пять человек, еще 10 пострадало.

Момент взрыва одной из АЗС в Махачкале попал на видео. Кадры с места происшествия появились в соцсети. На кадрах, опубликованных telegram-каналом Shot видно, как один из водителей начал снимать горящее здание. Позднее произошел взрыв, водитель вышел из автомобиля и пошел к месту происшествия, следует из видео. Взрыв произошел на одной из АЗС в Махачкале в ночь на 15 августа. Глава Республики Дагестан Сергей Меликов сообщал, что в результате ЧП погибло пять человек, еще 10 пострадало.