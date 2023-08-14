14 августа 2023

Момент взрыва в Махачкале попал на видео

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Пожар на складах. Екатеринбург, пожар, огонь
Взрыв произошел на АЗС в Махачкале в ночь на 15 августа (архивное фото) Фото:
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Взрыв на АЗС в Махачкале

Момент взрыва одной из АЗС в Махачкале попал на видео. Кадры с места происшествия появились в соцсети.

На кадрах, опубликованных telegram-каналом Shot видно, как один из водителей начал снимать горящее здание. Позднее произошел взрыв, водитель вышел из автомобиля и пошел к месту происшествия, следует из видео.

Взрыв произошел на одной из АЗС в Махачкале в ночь на 15 августа. Глава Республики Дагестан Сергей Меликов сообщал, что в результате ЧП погибло пять человек, еще 10 пострадало.

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Момент взрыва одной из АЗС в Махачкале попал на видео. Кадры с места происшествия появились в соцсети. На кадрах, опубликованных telegram-каналом Shot видно, как один из водителей начал снимать горящее здание. Позднее произошел взрыв, водитель вышел из автомобиля и пошел к месту происшествия, следует из видео. Взрыв произошел на одной из АЗС в Махачкале в ночь на 15 августа. Глава Республики Дагестан Сергей Меликов сообщал, что в результате ЧП погибло пять человек, еще 10 пострадало.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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