Взрыв прогремел в Махачкале в районе нефтебазы

Очевидцы предполагают, что взрыв произошел возле нефтебазы в Махачкале (архивное фото)
В Махачкале возле нефтебазы прогремел взрыв. Взрывная волна ощущалась в квартирах жителей соседних домов, сообщили очевидцы в соцсети.
«В Махачкале произошел взрыв — предварительно, в районе нефтебазы. Очевидцы сообщают, что взрывная волна была очень сильной и ощущалась в квартирах и домах», — сообщили в telegram-канале Baza. О пострадавших на данный момент не сообщается.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.