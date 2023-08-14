14 августа 2023

Взрыв прогремел в Махачкале в районе нефтебазы

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Мариуполь. Украина, пожарище, последствия, мариуполь, обстрел, разрушения от взрыва, гуманитарная катастрофа
Очевидцы предполагают, что взрыв произошел возле нефтебазы в Махачкале (архивное фото) Фото:

В Махачкале возле нефтебазы прогремел взрыв. Взрывная волна ощущалась в квартирах жителей соседних домов, сообщили очевидцы в соцсети.

«В Махачкале произошел взрыв — предварительно, в районе нефтебазы. Очевидцы сообщают, что взрывная волна была очень сильной и ощущалась в квартирах и домах», — сообщили в telegram-канале Baza. О пострадавших на данный момент не сообщается.

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В Махачкале возле нефтебазы прогремел взрыв. Взрывная волна ощущалась в квартирах жителей соседних домов, сообщили очевидцы в соцсети. «В Махачкале произошел взрыв — предварительно, в районе нефтебазы. Очевидцы сообщают, что взрывная волна была очень сильной и ощущалась в квартирах и домах», — сообщили в telegram-канале Baza. О пострадавших на данный момент не сообщается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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