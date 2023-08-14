ФСБ задержала мужчину, который угрожал взорвать мэрию Кургана

Жителя Кургана задержали за анонимное сообщение об угрозе теракта в администрации города. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.
«Злоумышленник отправил в УФСБ анонимное сообщение о готовящемся взрыве здания администрации Кургана, расположенного по адресу: улица Ленина, 1. Телефонного террориста задержали по горячим следам, при нем был обнаружен телефон, с которого он сделал звонок», — рассказали URA.RU в пресс-службе УФСБ по Курганской области.
Сообщается, что против курганца возбудили уголовное дело за заведомо ложное сообщение об акте терроризма в целях дестабилизации деятельности органов власти. Сотрудник курганского УФСБ также предупредили, что за ложное сообщение грозит до восьми лет лишения свободы.
Ранее URA.RU писало, что курганца оштрафовали за призывы к насилию над чиновниками и силовиками. Экстремисту назначили штраф на сумму более 300 тысяч рублей.
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