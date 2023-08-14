ФСБ задержала мужчину, который угрожал взорвать мэрию Кургана

15 августа 2023 в 11:52 Размер текста - 17 +

Мужчину задержали за ложное сообщение об угрозе взрыва мэрии Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителя Кургана задержали за анонимное сообщение об угрозе теракта в администрации города. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ. «Злоумышленник отправил в УФСБ анонимное сообщение о готовящемся взрыве здания администрации Кургана, расположенного по адресу: улица Ленина, 1. Телефонного террориста задержали по горячим следам, при нем был обнаружен телефон, с которого он сделал звонок», — рассказали URA.RU в пресс-службе УФСБ по Курганской области. Сообщается, что против курганца возбудили уголовное дело за заведомо ложное сообщение об акте терроризма в целях дестабилизации деятельности органов власти. Сотрудник курганского УФСБ также предупредили, что за ложное сообщение грозит до восьми лет лишения свободы. Ранее URA.RU писало, что курганца оштрафовали за призывы к насилию над чиновниками и силовиками. Экстремисту назначили штраф на сумму более 300 тысяч рублей.

Жителя Кургана задержали за анонимное сообщение об угрозе теракта в администрации города. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ. «Злоумышленник отправил в УФСБ анонимное сообщение о готовящемся взрыве здания администрации Кургана, расположенного по адресу: улица Ленина, 1. Телефонного террориста задержали по горячим следам, при нем был обнаружен телефон, с которого он сделал звонок», — рассказали URA.RU в пресс-службе УФСБ по Курганской области. Сообщается, что против курганца возбудили уголовное дело за заведомо ложное сообщение об акте терроризма в целях дестабилизации деятельности органов власти. Сотрудник курганского УФСБ также предупредили, что за ложное сообщение грозит до восьми лет лишения свободы. Ранее URA.RU писало, что курганца оштрафовали за призывы к насилию над чиновниками и силовиками. Экстремисту назначили штраф на сумму более 300 тысяч рублей.