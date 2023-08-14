14 августа 2023

ФСБ задержала мужчину, который угрожал взорвать мэрию Кургана

© Служба новостей «URA.RU»
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ТРЦ "Гипер Сити" и "Пушкинский". Курган , торговый центр, телефон, куар код, QR код, QR
Мужчину задержали за ложное сообщение об угрозе взрыва мэрии Кургана Фото:

Жителя Кургана задержали за анонимное сообщение об угрозе теракта в администрации города. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

«Злоумышленник отправил в УФСБ анонимное сообщение о готовящемся взрыве здания администрации Кургана, расположенного по адресу: улица Ленина, 1. Телефонного террориста задержали по горячим следам, при нем был обнаружен телефон, с которого он сделал звонок», — рассказали URA.RU в пресс-службе УФСБ по Курганской области.

Сообщается, что против курганца возбудили уголовное дело за заведомо ложное сообщение об акте терроризма в целях дестабилизации деятельности органов власти. Сотрудник курганского УФСБ также предупредили, что за ложное сообщение грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее URA.RU писало, что курганца оштрафовали за призывы к насилию над чиновниками и силовиками. Экстремисту назначили штраф на сумму более 300 тысяч рублей.

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Жителя Кургана задержали за анонимное сообщение об угрозе теракта в администрации города. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ. «Злоумышленник отправил в УФСБ анонимное сообщение о готовящемся взрыве здания администрации Кургана, расположенного по адресу: улица Ленина, 1. Телефонного террориста задержали по горячим следам, при нем был обнаружен телефон, с которого он сделал звонок», — рассказали URA.RU в пресс-службе УФСБ по Курганской области. Сообщается, что против курганца возбудили уголовное дело за заведомо ложное сообщение об акте терроризма в целях дестабилизации деятельности органов власти. Сотрудник курганского УФСБ также предупредили, что за ложное сообщение грозит до восьми лет лишения свободы. Ранее URA.RU писало, что курганца оштрафовали за призывы к насилию над чиновниками и силовиками. Экстремисту назначили штраф на сумму более 300 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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