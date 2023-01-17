Курганца оштрафовали за призывы к насилию над чиновниками и силовиками

18 января 2023 в 11:50 Размер текста - 17 +

Курганец получил крупный штраф за призывы к насилию над чиновниками и силовиками Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителя Кургана осудили за призывы к осуществлению насилия в отношении чиновников и силовиков. Экстремисту назначили штраф на сумму более 300 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ по Курганской области. «За совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2, ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической и экстремистской деятельности), Центральным окружным военным судом города Екатеринбурга осужден 37-летний житель Кургана. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 310 тысяч рублей», — говорится в сообщении. Осужденный размещал в соцсети призывы к осуществлению насильственных действий в отношении представителей органов госвласти и сотрудников правоохранительных структур. Приговор вступил в законную силу. Ранее URA.RU писало, что суд Екатеринбурга осудил курганского террориста, который готовил массовое убийство в техникуме. Ему назначали принудительные меры медицинского характера. Также сообщалось, что в отношении жителя Курганской области возбудили уголовное дело за то, что он продвигал идеи возврата к СССР. Мужчину обвинили в призывах к захвату властных полномочий и изменению конституционного строя страны.

Жителя Кургана осудили за призывы к осуществлению насилия в отношении чиновников и силовиков. Экстремисту назначили штраф на сумму более 300 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ по Курганской области. «За совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2, ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической и экстремистской деятельности), Центральным окружным военным судом города Екатеринбурга осужден 37-летний житель Кургана. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 310 тысяч рублей», — говорится в сообщении. Осужденный размещал в соцсети призывы к осуществлению насильственных действий в отношении представителей органов госвласти и сотрудников правоохранительных структур. Приговор вступил в законную силу. Ранее URA.RU писало, что суд Екатеринбурга осудил курганского террориста, который готовил массовое убийство в техникуме. Ему назначали принудительные меры медицинского характера. Также сообщалось, что в отношении жителя Курганской области возбудили уголовное дело за то, что он продвигал идеи возврата к СССР. Мужчину обвинили в призывах к захвату властных полномочий и изменению конституционного строя страны.