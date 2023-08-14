УФАС: пермяки стали чаще жаловаться на стоимость бензина

15 августа 2023 в 12:34 Размер текста - 17 +

Число жалоб на стоимость бензина резко выросло в июле Фото: Александр Елизаров © URA.RU Пермское управление ФАС в июле 2023 года зафиксировало резкое увеличение числа жалоб от граждан на стоимость автомобильного топлива. При этом в первом полугодии 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года количество обращений в антимонопольное ведомство сократилось в 2,5 раза. «С начала года в ведомство поступало по одной или две жалобы в месяц. Однако в июле, в связи с участившимися случаями роста цен на бензин на автозаправочных станциях, мы стали получать такие обращения чаще. В июле поступает по четыре обращения в неделю. Этот месяц стал пиковым по количеству жалоб», — сообщила на пресс-конференции Пермского УФАС замруководителя ведомства Вероника Авлиярова. Она также добавила, что доминирующее положение на рынке розничной реализации автомобильного топлива на территории края занимает ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт». Его доля на рынке региона составляет более 70%. С начала года цена бензин марки АИ-92 на автозаправках компании подорожал на 3,37%, рост стоимости бензина марки АИ-95 составил 3,39%, цена дизельного топлива повысилась на 1,6%. С учетом повышения закупочных цен и инфляции, надзорное ведомство пока не видит оснований для принятия мер антимонопольного реагирования, отметили в УФАС.

Пермское управление ФАС в июле 2023 года зафиксировало резкое увеличение числа жалоб от граждан на стоимость автомобильного топлива. При этом в первом полугодии 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года количество обращений в антимонопольное ведомство сократилось в 2,5 раза. «С начала года в ведомство поступало по одной или две жалобы в месяц. Однако в июле, в связи с участившимися случаями роста цен на бензин на автозаправочных станциях, мы стали получать такие обращения чаще. В июле поступает по четыре обращения в неделю. Этот месяц стал пиковым по количеству жалоб», — сообщила на пресс-конференции Пермского УФАС замруководителя ведомства Вероника Авлиярова. Она также добавила, что доминирующее положение на рынке розничной реализации автомобильного топлива на территории края занимает ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт». Его доля на рынке региона составляет более 70%. С начала года цена бензин марки АИ-92 на автозаправках компании подорожал на 3,37%, рост стоимости бензина марки АИ-95 составил 3,39%, цена дизельного топлива повысилась на 1,6%. С учетом повышения закупочных цен и инфляции, надзорное ведомство пока не видит оснований для принятия мер антимонопольного реагирования, отметили в УФАС.