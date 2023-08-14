14 августа 2023

УФАС: пермяки стали чаще жаловаться на стоимость бензина

© Служба новостей «URA.RU»
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Заправка Лукоил. Нижневартовск, бензин, заправка, топливо, бензобак, нефть, лукойл
Число жалоб на стоимость бензина резко выросло в июле Фото:

Пермское управление ФАС в июле 2023 года зафиксировало резкое увеличение числа жалоб от граждан на стоимость автомобильного топлива. При этом в первом полугодии 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года количество обращений в антимонопольное ведомство сократилось в 2,5 раза.

«С начала года в ведомство поступало по одной или две жалобы в месяц. Однако в июле, в связи с участившимися случаями роста цен на бензин на автозаправочных станциях, мы стали получать такие обращения чаще. В июле поступает по четыре обращения в неделю. Этот месяц стал пиковым по количеству жалоб», — сообщила на пресс-конференции Пермского УФАС замруководителя ведомства Вероника Авлиярова.

Она также добавила, что доминирующее положение на рынке розничной реализации автомобильного топлива на территории края занимает ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт». Его доля на рынке региона составляет более 70%. С начала года цена бензин марки АИ-92 на автозаправках компании подорожал на 3,37%, рост стоимости бензина марки АИ-95 составил 3,39%, цена дизельного топлива повысилась на 1,6%. С учетом повышения закупочных цен и инфляции, надзорное ведомство пока не видит оснований для принятия мер антимонопольного реагирования, отметили в УФАС.

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Пермское управление ФАС в июле 2023 года зафиксировало резкое увеличение числа жалоб от граждан на стоимость автомобильного топлива. При этом в первом полугодии 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года количество обращений в антимонопольное ведомство сократилось в 2,5 раза. «С начала года в ведомство поступало по одной или две жалобы в месяц. Однако в июле, в связи с участившимися случаями роста цен на бензин на автозаправочных станциях, мы стали получать такие обращения чаще. В июле поступает по четыре обращения в неделю. Этот месяц стал пиковым по количеству жалоб», — сообщила на пресс-конференции Пермского УФАС замруководителя ведомства Вероника Авлиярова. Она также добавила, что доминирующее положение на рынке розничной реализации автомобильного топлива на территории края занимает ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт». Его доля на рынке региона составляет более 70%. С начала года цена бензин марки АИ-92 на автозаправках компании подорожал на 3,37%, рост стоимости бензина марки АИ-95 составил 3,39%, цена дизельного топлива повысилась на 1,6%. С учетом повышения закупочных цен и инфляции, надзорное ведомство пока не видит оснований для принятия мер антимонопольного реагирования, отметили в УФАС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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