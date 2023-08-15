Куйвашев не дал миллиардеру Пумпянскому сменить мэра Первоуральска

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Открытие Дворца водных видов спорта. Первоуральск, куйвашев евгений, кабец игорь
Игорь Кабец проведет еще пять лет в должности мэра Первоуральска Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев не дал миллиардеру Дмитрию Пумпянскому сменить главу Первоуральска. Он поддержал выдвижение на новый пятилетний срок действующего мэра Игоря Кабца.

«Куйвашев поддержал Кабца. В ходе визита в Первоуральск 15 августа прошла закрытая встреча губернатора и мэра с группой депутатов гордумы. На ней губернатор четко обозначил свою положительную позицию [по Кабцу]», — сказал источник URA.RU.

Большинство членов гордумы на грядущих сентябрьских выборах поддержат кандидатуру Кабца, который является протеже олигарха Андрея Комарова («Киберсталь»). При этом группа депутатов, подконтрольная экс-главе ТМК Дмитрию Пумпянскому, проголосует за топ-менеджера Первоуральского новотрубного завода Андрея Палатова. Его кандидатуру 14 августа поддержали представители четырех крупнейших городских предприятий — самого ПНТЗ, «Динура», «Уникома» и «Русского хрома».

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев не дал миллиардеру Дмитрию Пумпянскому сменить главу Первоуральска. Он поддержал выдвижение на новый пятилетний срок действующего мэра Игоря Кабца. «Куйвашев поддержал Кабца. В ходе визита в Первоуральск 15 августа прошла закрытая встреча губернатора и мэра с группой депутатов гордумы. На ней губернатор четко обозначил свою положительную позицию [по Кабцу]», — сказал источник URA.RU. Большинство членов гордумы на грядущих сентябрьских выборах поддержат кандидатуру Кабца, который является протеже олигарха Андрея Комарова («Киберсталь»). При этом группа депутатов, подконтрольная экс-главе ТМК Дмитрию Пумпянскому, проголосует за топ-менеджера Первоуральского новотрубного завода Андрея Палатова. Его кандидатуру 14 августа поддержали представители четырех крупнейших городских предприятий — самого ПНТЗ, «Динура», «Уникома» и «Русского хрома».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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