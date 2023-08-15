Куйвашев не дал миллиардеру Пумпянскому сменить мэра Первоуральска

15 августа 2023 в 15:35 Размер текста - 17 +

Игорь Кабец проведет еще пять лет в должности мэра Первоуральска Фото: Московец Илья © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев не дал миллиардеру Дмитрию Пумпянскому сменить главу Первоуральска. Он поддержал выдвижение на новый пятилетний срок действующего мэра Игоря Кабца. «Куйвашев поддержал Кабца. В ходе визита в Первоуральск 15 августа прошла закрытая встреча губернатора и мэра с группой депутатов гордумы. На ней губернатор четко обозначил свою положительную позицию [по Кабцу]», — сказал источник URA.RU. Большинство членов гордумы на грядущих сентябрьских выборах поддержат кандидатуру Кабца, который является протеже олигарха Андрея Комарова («Киберсталь»). При этом группа депутатов, подконтрольная экс-главе ТМК Дмитрию Пумпянскому, проголосует за топ-менеджера Первоуральского новотрубного завода Андрея Палатова. Его кандидатуру 14 августа поддержали представители четырех крупнейших городских предприятий — самого ПНТЗ, «Динура», «Уникома» и «Русского хрома».

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев не дал миллиардеру Дмитрию Пумпянскому сменить главу Первоуральска. Он поддержал выдвижение на новый пятилетний срок действующего мэра Игоря Кабца. «Куйвашев поддержал Кабца. В ходе визита в Первоуральск 15 августа прошла закрытая встреча губернатора и мэра с группой депутатов гордумы. На ней губернатор четко обозначил свою положительную позицию [по Кабцу]», — сказал источник URA.RU. Большинство членов гордумы на грядущих сентябрьских выборах поддержат кандидатуру Кабца, который является протеже олигарха Андрея Комарова («Киберсталь»). При этом группа депутатов, подконтрольная экс-главе ТМК Дмитрию Пумпянскому, проголосует за топ-менеджера Первоуральского новотрубного завода Андрея Палатова. Его кандидатуру 14 августа поддержали представители четырех крупнейших городских предприятий — самого ПНТЗ, «Динура», «Уникома» и «Русского хрома».