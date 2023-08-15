Куйвашев не дал миллиардеру Пумпянскому сменить мэра Первоуральска

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев не дал миллиардеру Дмитрию Пумпянскому сменить главу Первоуральска. Он поддержал выдвижение на новый пятилетний срок действующего мэра Игоря Кабца.
«Куйвашев поддержал Кабца. В ходе визита в Первоуральск 15 августа прошла закрытая встреча губернатора и мэра с группой депутатов гордумы. На ней губернатор четко обозначил свою положительную позицию [по Кабцу]», — сказал источник URA.RU.
Большинство членов гордумы на грядущих сентябрьских выборах поддержат кандидатуру Кабца, который является протеже олигарха Андрея Комарова («Киберсталь»). При этом группа депутатов, подконтрольная экс-главе ТМК Дмитрию Пумпянскому, проголосует за топ-менеджера Первоуральского новотрубного завода Андрея Палатова. Его кандидатуру 14 августа поддержали представители четырех крупнейших городских предприятий — самого ПНТЗ, «Динура», «Уникома» и «Русского хрома».
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