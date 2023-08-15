Главный свердловский «афганец» боится, что его посадят

15 августа 2023 в 16:51 Размер текста - 17 +

Бабенко уверен, что шествие в День ВДВ не помешало екатеринбуржцам, а напротив — поддержало патриотический дух уральцев Фото: Анна Майорова © URA.RU Председатель свердловского «Союза ветеранов Афганистана» Виктор Бабенко заявил, что больше никогда не проведет праздника и шествия, посвященного Дню ВДВ. Общественник опасается, что после второго административного дела могут завести уголовное, что чревато сроком в колонии. Своим мнением он поделился с корреспондентом URA.RU. «Мне просто рубанули по рукам. У нас на следующий год отмечается 35 лет вывода советских войск из Афганистана, но я проводить больше ничего не буду, потому что вторая административка — это уголовное дело, меня могут посадить. Мне сейчас вообще ничего делать нельзя, я должен свернуть свою работу как руководителя общественной ветеранской организации. Меня посадят, вот к чему мы идем в нашем государстве», — высказал свою позицию Бабенко. Он заявил, что День ВДВ в следующий раз «пусть проводят чиновники». «Я в следующий раз заставлю чиновников провести этот праздник. Мы все их заставим — все руководители общественных ветеранских организаций. Мы — ветераны — это постоянный состав, а чиновники — это переменный состав, сегодня они есть, а завтра их не будет. Я больше ничего делать не буду, раз мы не нужны нашему государству», — заявил «афганец». Дело об административном правонарушении в отношении Виктора Бабенко было возбуждено после несанкционированного шествия в День ВДВ. Ему грозит штраф. Мужчина заявил, что не понимает своей вины, и заподозрил чиновников во «вредительстве». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Председатель свердловского «Союза ветеранов Афганистана» Виктор Бабенко заявил, что больше никогда не проведет праздника и шествия, посвященного Дню ВДВ. Общественник опасается, что после второго административного дела могут завести уголовное, что чревато сроком в колонии. Своим мнением он поделился с корреспондентом URA.RU. «Мне просто рубанули по рукам. У нас на следующий год отмечается 35 лет вывода советских войск из Афганистана, но я проводить больше ничего не буду, потому что вторая административка — это уголовное дело, меня могут посадить. Мне сейчас вообще ничего делать нельзя, я должен свернуть свою работу как руководителя общественной ветеранской организации. Меня посадят, вот к чему мы идем в нашем государстве», — высказал свою позицию Бабенко. Он заявил, что День ВДВ в следующий раз «пусть проводят чиновники». «Я в следующий раз заставлю чиновников провести этот праздник. Мы все их заставим — все руководители общественных ветеранских организаций. Мы — ветераны — это постоянный состав, а чиновники — это переменный состав, сегодня они есть, а завтра их не будет. Я больше ничего делать не буду, раз мы не нужны нашему государству», — заявил «афганец». Дело об административном правонарушении в отношении Виктора Бабенко было возбуждено после несанкционированного шествия в День ВДВ. Ему грозит штраф. Мужчина заявил, что не понимает своей вины, и заподозрил чиновников во «вредительстве».