Главный свердловский «афганец» ответил чиновникам, запретившим шествие в День ВДВ

Главный свердловский «афганец» Виктор Бабенко не понял, за что его будут судить

15 августа 2023 в 15:46 Размер текста - 17 +

Виктор Бабенко не понимает, почему запретили шествие десантников Фото: Анна Майорова © URA.RU Председатель свердловского «Союза ветеранов Афганистана» Виктор Бабенко не понимает, почему ему запретили шествие в День ВДВ, а когда он ослушался, завели дело по административной статье и передали материалы в суд. Общественник заподозрил чиновников в отсутствии патриотизма и даже вредительстве. Об этом он заявил корреспонденту URA.RU. «Я не понимаю вообще, за что меня судят. Мы, как положено, за две недели подали заявку о проведении шествия в министерство общественной безопасности. У нас каждый день проводятся то бега, то дни строителя, то дни музыки, перекрывают город с утра до вечера, и ничего. В чем проблема и криминал, что в 93-ю годовщину со дня образования воздушно-десантных войск военнослужащие прошли из Исторического сквера до памятника „Черный тюльпан“?» — заявил Бабенко. Главный «афганец» подчеркнул, что руководит своей организацией 18 лет, и впервые за эти годы шествие не разрешили. По его словам, День ВДВ — это семейный праздник, куда десантники приходят с женами, детьми и внуками. «Мы прививаем семейные ценности, гордость за наши вооруженные силы, наши войска, нашу армию. Мы за то, чтобы победа пришла быстрее. Нет, чтобы помогать, так они [чиновники] еще и вредят. Может, они все-таки против победы выступают? Надо разобраться», — рассуждает председатель ветеранской организации. Дело об административном правонарушении в отношении Виктора Бабенко было возбуждено 10 августа. Оно связано с несанкционированным шествием в День ВДВ. Теперь председателю свердловских «афганцев» грозит штраф. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Председатель свердловского «Союза ветеранов Афганистана» Виктор Бабенко не понимает, почему ему запретили шествие в День ВДВ, а когда он ослушался, завели дело по административной статье и передали материалы в суд. Общественник заподозрил чиновников в отсутствии патриотизма и даже вредительстве. Об этом он заявил корреспонденту URA.RU. «Я не понимаю вообще, за что меня судят. Мы, как положено, за две недели подали заявку о проведении шествия в министерство общественной безопасности. У нас каждый день проводятся то бега, то дни строителя, то дни музыки, перекрывают город с утра до вечера, и ничего. В чем проблема и криминал, что в 93-ю годовщину со дня образования воздушно-десантных войск военнослужащие прошли из Исторического сквера до памятника „Черный тюльпан“?» — заявил Бабенко. Главный «афганец» подчеркнул, что руководит своей организацией 18 лет, и впервые за эти годы шествие не разрешили. По его словам, День ВДВ — это семейный праздник, куда десантники приходят с женами, детьми и внуками. «Мы прививаем семейные ценности, гордость за наши вооруженные силы, наши войска, нашу армию. Мы за то, чтобы победа пришла быстрее. Нет, чтобы помогать, так они [чиновники] еще и вредят. Может, они все-таки против победы выступают? Надо разобраться», — рассуждает председатель ветеранской организации. Дело об административном правонарушении в отношении Виктора Бабенко было возбуждено 10 августа. Оно связано с несанкционированным шествием в День ВДВ. Теперь председателю свердловских «афганцев» грозит штраф.