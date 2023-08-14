Главного свердловского «афганца» будут судить за шествие в День ВДВ

14 августа 2023 в 16:15 Размер текста - 17 +

Виктору Бабенко грозит штраф за шествие в честь Дня ВДВ (на фото в центре) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Председателю свердловского «Союза ветеранов Афганистана» Виктору Бабенко грозит штраф за шествие в честь Дня ВДВ. Материалы дела будет рассматривать Ленинский районный суд Екатеринбурга. Бабенко также является депутатом регионального заксобрания. «10 августа против меня возбудили дело об административном правонарушении. Речь идет о праздничном шествии колонны ветеранов ВДВ к мемориалу „Черный тюльпан“. Региональное министерство общественной безопасности не согласовало наше публичное мероприятие», — написал Бабенко на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По словам Бабенко, День ВДВ — особое событие, которое всегда было важно для уральских ветеранов, их семей и простых жителей. «Сегодня эти празднования особенно актуальны, потому что в этом году, как и в прошлом, на мероприятии присутствовали военнослужащие, исполняющие свой долг на Специальной военной операции. Мы попросту не могли отказаться от этой традиции, особенно в такое непростое для нашей страны время», — написал он. «Год назад страны Евросоюза внесли меня в санкционный список, назвав „ключевым региональным политиком“. И сейчас мне непонятно, на каком основании органы государственной власти запрещает нам проведение мероприятий, посвященных празднованию Дню ВДВ», — резюмировал Бабенко. День Воздушно-десантных войск — памятный день в честь воздушно-десантных войск в вооруженных силах России, Белоруссии и других стран СНГ. Установлен в 1930 году в СССР в честь ВДВ ВС СССР. Отмечается ежегодно 2 августа. Ранее URA.RU писало о том, что полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев поздравил уральских десантников с профессиональным праздником. Он пожелал действующим и бывшим военнослужащим мирного неба. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Председателю свердловского «Союза ветеранов Афганистана» Виктору Бабенко грозит штраф за шествие в честь Дня ВДВ. Материалы дела будет рассматривать Ленинский районный суд Екатеринбурга. Бабенко также является депутатом регионального заксобрания. «10 августа против меня возбудили дело об административном правонарушении. Речь идет о праздничном шествии колонны ветеранов ВДВ к мемориалу „Черный тюльпан“. Региональное министерство общественной безопасности не согласовало наше публичное мероприятие», — написал Бабенко на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По словам Бабенко, День ВДВ — особое событие, которое всегда было важно для уральских ветеранов, их семей и простых жителей. «Сегодня эти празднования особенно актуальны, потому что в этом году, как и в прошлом, на мероприятии присутствовали военнослужащие, исполняющие свой долг на Специальной военной операции. Мы попросту не могли отказаться от этой традиции, особенно в такое непростое для нашей страны время», — написал он. «Год назад страны Евросоюза внесли меня в санкционный список, назвав „ключевым региональным политиком“. И сейчас мне непонятно, на каком основании органы государственной власти запрещает нам проведение мероприятий, посвященных празднованию Дню ВДВ», — резюмировал Бабенко. День Воздушно-десантных войск — памятный день в честь воздушно-десантных войск в вооруженных силах России, Белоруссии и других стран СНГ. Установлен в 1930 году в СССР в честь ВДВ ВС СССР. Отмечается ежегодно 2 августа. Ранее URA.RU писало о том, что полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев поздравил уральских десантников с профессиональным праздником. Он пожелал действующим и бывшим военнослужащим мирного неба.