Александр Моор наградил главу компании, давшей жителям региона новые рабочие места

Губернатор Тюменской области вручил награду главе группы компаний «Дамате»

15 августа 2023 в 15:43 Размер текста - 17 +

Александр Моор наградил знаком отличия бизнесмена, давшего тюменцам работу Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор наградил главу группы компаний «Дамате» Наума Бабаева знаком отличия «За заслуги перед Тюменской областью». Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. Племенной репродуктор индейки, созданный компанией в Исетском районе, обеспечит жителей двумя сотнями рабочих мест. «В Исетском районе сегодня запустили последний из десяти блоков племенного репродуктора индейки. Для жителей Исетского района на нем уже создано 119 новых рабочих мест, а в целом их будет порядка двухсот. Вручил главе группы компаний „Дамате“ Науму Бабаеву знак отличия „За заслуги перед Тюменской областью“», — написал Александр Моор в своем telegram-канале. Как ранее писало URA.RU, запуск репродуктора в Исетском районе Тюменской области состоялся в ноябре 2022 года. Сегодня предприятие заработало на полную мощность, а к концу 2024 года оно будет выпускать по миллиону штук яиц ежемесячно.

Губернатор Тюменской области Александр Моор наградил главу группы компаний «Дамате» Наума Бабаева знаком отличия «За заслуги перед Тюменской областью». Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. Племенной репродуктор индейки, созданный компанией в Исетском районе, обеспечит жителей двумя сотнями рабочих мест. «В Исетском районе сегодня запустили последний из десяти блоков племенного репродуктора индейки. Для жителей Исетского района на нем уже создано 119 новых рабочих мест, а в целом их будет порядка двухсот. Вручил главе группы компаний „Дамате“ Науму Бабаеву знак отличия „За заслуги перед Тюменской областью“», — написал Александр Моор в своем telegram-канале. Как ранее писало URA.RU, запуск репродуктора в Исетском районе Тюменской области состоялся в ноябре 2022 года. Сегодня предприятие заработало на полную мощность, а к концу 2024 года оно будет выпускать по миллиону штук яиц ежемесячно.