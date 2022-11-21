Владимир Путин открыл предприятие в Тюменской области

21 ноября 2022 в 19:57 Размер текста - 17 +

Благодаря запуску племенного репродуктора будет создано более 200 новых рабочих мест Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин участвует в запуске племенного репродуктора индейки в Тюменской области. Об этом URA.RU рассказали в региональном информационном центре правительства. «О важности создания собственного селекционно-генетического резерва и в животноводстве, и в птицеводстве мы много раз говорили. Это без всякого преувеличения вопрос нашего технологического, научного и продовольственного суверенитета, устойчивости и наполнения российского рынка доступными и качественными продуктами питания», — передает слова президента России инфоцентр области. Также в запуске принимают участие министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев, губернатор Тюменской области Александр Моор и председатель совета директоров компании «Дамате» Наум Бабаев. Мощность репродуктора достигнет 12 миллионов яиц в год. Выход на проектную мощность по планам состоится в четвертом квартале 2023 года. Будет создано более 200 рабочих мест. Ранее URA.RU писало о том, что благодаря построенному в Исетском районе предприятию покроется 20% потребности российского рынка в яйце. В запуске будет принимать участие президент России Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин участвует в запуске племенного репродуктора индейки в Тюменской области. Об этом URA.RU рассказали в региональном информационном центре правительства. «О важности создания собственного селекционно-генетического резерва и в животноводстве, и в птицеводстве мы много раз говорили. Это без всякого преувеличения вопрос нашего технологического, научного и продовольственного суверенитета, устойчивости и наполнения российского рынка доступными и качественными продуктами питания», — передает слова президента России инфоцентр области. Также в запуске принимают участие министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев, губернатор Тюменской области Александр Моор и председатель совета директоров компании «Дамате» Наум Бабаев. Мощность репродуктора достигнет 12 миллионов яиц в год. Выход на проектную мощность по планам состоится в четвертом квартале 2023 года. Будет создано более 200 рабочих мест. Ранее URA.RU писало о том, что благодаря построенному в Исетском районе предприятию покроется 20% потребности российского рынка в яйце. В запуске будет принимать участие президент России Владимир Путин.