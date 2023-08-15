Минцифры анонсировали запуск 6G

Минцифры: эксплуатация 6G начнется до 2035 года
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Установка вышки сотовой связи 5G на Уралмаше. Екатеринбург, сотовая связь, телекоммуникации, мобильная связь, вышка сотовой связи, вышка сотовой связи 5G, пятое поколение мобильной связи, fifth generation
Стандарты 6G планируется ввести до 2035 года Фото:

Базовые станции связи LTE в России заменят на отечественные до 2035 года. В эти же сроки должна начаться коммерческая эксплуатация сетей 6G. Об этом говорится в проекте стратегии развития отрасли связи от Минцифры

«Опытную эксплуатацию российского телеком-оборудования стандартов 5G и 6G-Ready планируется провести до 2030 года. Коммерческая эксплуатация сетей 6G должна начаться до 2035 года», — говорится в докладе. Также планируется полностью отказаться от технологии 3G после 2030 года.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Базовые станции связи LTE в России заменят на отечественные до 2035 года. В эти же сроки должна начаться коммерческая эксплуатация сетей 6G. Об этом говорится в проекте стратегии развития отрасли связи от Минцифры «Опытную эксплуатацию российского телеком-оборудования стандартов 5G и 6G-Ready планируется провести до 2030 года. Коммерческая эксплуатация сетей 6G должна начаться до 2035 года», — говорится в докладе. Также планируется полностью отказаться от технологии 3G после 2030 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...