Минцифры анонсировали запуск 6G

Минцифры: эксплуатация 6G начнется до 2035 года

15 августа 2023 в 15:51 Размер текста - 17 +

Стандарты 6G планируется ввести до 2035 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Базовые станции связи LTE в России заменят на отечественные до 2035 года. В эти же сроки должна начаться коммерческая эксплуатация сетей 6G. Об этом говорится в проекте стратегии развития отрасли связи от Минцифры «Опытную эксплуатацию российского телеком-оборудования стандартов 5G и 6G-Ready планируется провести до 2030 года. Коммерческая эксплуатация сетей 6G должна начаться до 2035 года», — говорится в докладе . Также планируется полностью отказаться от технологии 3G после 2030 года.

Базовые станции связи LTE в России заменят на отечественные до 2035 года. В эти же сроки должна начаться коммерческая эксплуатация сетей 6G. Об этом говорится в проекте стратегии развития отрасли связи от Минцифры «Опытную эксплуатацию российского телеком-оборудования стандартов 5G и 6G-Ready планируется провести до 2030 года. Коммерческая эксплуатация сетей 6G должна начаться до 2035 года», — говорится в докладе. Также планируется полностью отказаться от технологии 3G после 2030 года.