Минцифры анонсировали запуск 6G

Стандарты 6G планируется ввести до 2035 года
Базовые станции связи LTE в России заменят на отечественные до 2035 года. В эти же сроки должна начаться коммерческая эксплуатация сетей 6G. Об этом говорится в проекте стратегии развития отрасли связи от Минцифры
«Опытную эксплуатацию российского телеком-оборудования стандартов 5G и 6G-Ready планируется провести до 2030 года. Коммерческая эксплуатация сетей 6G должна начаться до 2035 года», — говорится в
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