Полиция нашла свердловчанку, снявшую видео с полуголым мужчиной и годовалым сыном

15 августа 2023 в 17:33 Размер текста - 17 +

Жительнице Асбеста выписали штраф за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Асбесте (Свердловская область) полицейские установили личность молодой матери, которая устраивала вечеринки с алкоголем и полуголыми мужчинами при маленьком ребенке. Девушке выписали штраф за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и поставили на учет комиссии по делам несовершеннолетних, сообщил URA.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Это оказалась двухкомнатная съемная квартира. В комнатах был порядок, ребенок был обеспечен всем необходимым. Девушка является студенткой местного колледжа, а сейчас находится в академическом отпуске по уходу за ребенком. В ее отношении составлен административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ „Ненадлежащее воспитание своего ребенка“», — рассказал Горелых. Кроме того девушку поставят на учет комиссии ПДН. Она пообещала, что больше не будет устраивать такие попойки при своем ребенке. Свою вину она осознала. Ранее девушка опубликовала у себя в соцсетях видео с одной из вечеринок. На них она матерится, снимает полуголого мужчину на своей кровати, а также пьющих гостей на своей кухне. При этом рядом находится ее годовалый сын.

В Асбесте (Свердловская область) полицейские установили личность молодой матери, которая устраивала вечеринки с алкоголем и полуголыми мужчинами при маленьком ребенке. Девушке выписали штраф за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и поставили на учет комиссии по делам несовершеннолетних, сообщил URA.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Это оказалась двухкомнатная съемная квартира. В комнатах был порядок, ребенок был обеспечен всем необходимым. Девушка является студенткой местного колледжа, а сейчас находится в академическом отпуске по уходу за ребенком. В ее отношении составлен административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ „Ненадлежащее воспитание своего ребенка“», — рассказал Горелых. Кроме того девушку поставят на учет комиссии ПДН. Она пообещала, что больше не будет устраивать такие попойки при своем ребенке. Свою вину она осознала. Ранее девушка опубликовала у себя в соцсетях видео с одной из вечеринок. На них она матерится, снимает полуголого мужчину на своей кровати, а также пьющих гостей на своей кухне. При этом рядом находится ее годовалый сын.