ЛДПР срывает предвыборную кампанию своего кандидата в ЯНАО. Инсайд

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Съезд ЛДПР. Москва, слуцкий леонид, слуцкий, значек лдпр
Внутренний конфликт в ЛДПР сказывается на предвыборной кампании Дениса Садовникова Фото:

Ямальская ЛДПР срывает предвыборную кампанию кандидата в тюменские губернаторы Дениса Садовникова. Об этом URA.RU сообщил источник в истеблишменте региона.

«Координатор реготделения ЛДПР Андрей Кузнецов отказывается пропускать на Ямал агитацию Дениса Садовникова», — сообщил источник. По инсайдерской информации, причина в том, что ямальцам, конфликтующим с лидером тюменской ЛДПР Владимиром Сысоевым, не выгодно, чтобы его протеже набрал в регионе значительный процент голосов.

Кандидату в губернаторы приходится просить помощи с распространением агитматериалов у сторонних людей. В то время как местные либерал-демократы якобы избавляются от размещенной рекламы своего однопартийца.

В реготделение ЛДПР агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен.

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Ямальская ЛДПР срывает предвыборную кампанию кандидата в тюменские губернаторы Дениса Садовникова. Об этом URA.RU сообщил источник в истеблишменте региона. «Координатор реготделения ЛДПР Андрей Кузнецов отказывается пропускать на Ямал агитацию Дениса Садовникова», — сообщил источник. По инсайдерской информации, причина в том, что ямальцам, конфликтующим с лидером тюменской ЛДПР Владимиром Сысоевым, не выгодно, чтобы его протеже набрал в регионе значительный процент голосов. Кандидату в губернаторы приходится просить помощи с распространением агитматериалов у сторонних людей. В то время как местные либерал-демократы якобы избавляются от размещенной рекламы своего однопартийца. В реготделение ЛДПР агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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