ЛДПР срывает предвыборную кампанию своего кандидата в ЯНАО. Инсайд

15 августа 2023 в 17:40 Размер текста - 17 +

Внутренний конфликт в ЛДПР сказывается на предвыборной кампании Дениса Садовникова Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Ямальская ЛДПР срывает предвыборную кампанию кандидата в тюменские губернаторы Дениса Садовникова. Об этом URA.RU сообщил источник в истеблишменте региона. «Координатор реготделения ЛДПР Андрей Кузнецов отказывается пропускать на Ямал агитацию Дениса Садовникова», — сообщил источник. По инсайдерской информации, причина в том, что ямальцам, конфликтующим с лидером тюменской ЛДПР Владимиром Сысоевым, не выгодно, чтобы его протеже набрал в регионе значительный процент голосов. Кандидату в губернаторы приходится просить помощи с распространением агитматериалов у сторонних людей. В то время как местные либерал-демократы якобы избавляются от размещенной рекламы своего однопартийца. В реготделение ЛДПР агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ямальская ЛДПР срывает предвыборную кампанию кандидата в тюменские губернаторы Дениса Садовникова. Об этом URA.RU сообщил источник в истеблишменте региона. «Координатор реготделения ЛДПР Андрей Кузнецов отказывается пропускать на Ямал агитацию Дениса Садовникова», — сообщил источник. По инсайдерской информации, причина в том, что ямальцам, конфликтующим с лидером тюменской ЛДПР Владимиром Сысоевым, не выгодно, чтобы его протеже набрал в регионе значительный процент голосов. Кандидату в губернаторы приходится просить помощи с распространением агитматериалов у сторонних людей. В то время как местные либерал-демократы якобы избавляются от размещенной рекламы своего однопартийца. В реготделение ЛДПР агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен.