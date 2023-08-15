Ямальская ЛДПР срывает предвыборную кампанию кандидата в тюменские губернаторы Дениса Садовникова. Об этом URA.RU сообщил источник в истеблишменте региона.
«Координатор реготделения ЛДПР Андрей Кузнецов отказывается пропускать на Ямал агитацию Дениса Садовникова», — сообщил источник. По инсайдерской информации, причина в том, что ямальцам, конфликтующим с лидером тюменской ЛДПР Владимиром Сысоевым, не выгодно, чтобы его протеже набрал в регионе значительный процент голосов.
Кандидату в губернаторы приходится просить помощи с распространением агитматериалов у сторонних людей. В то время как местные либерал-демократы якобы избавляются от размещенной рекламы своего однопартийца.
В реготделение ЛДПР агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен.
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