Депутат Тюменской думы Соколова переиграла лидера ЛДПР Сысоева. Инсайд

Глава тюменской фракции ЛДПР Сысоев потерял влияние над однопартийцами в ЯНАО
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Конференция ЕР. Курган, чиновники, главы, главы районов, депутаты
Ямальское отделение ЛДПР лишилось влияния Тюмени Фото:

Лидер тюменской ЛДПР Владимир Сысоев потерял влияние над однопартийцами в ЯНАО. Об этом URA.RU сообщил источник в политбомонде региона.

«Руководителем регионального отделения партии выбрали Андрея Кузнецова — человека экс-куратора ямальского департамента внутренней политики Ирины Соколовой, лоббирующей интересы „Единой России“. А в координационном совете ЛДПР люди Сысоева смогли занять только три места из семи (сам Сысоев, Евгений Марков и Денис Садовников)», — сообщил источник.

Инсайдер отмечает, что ямальская фракция либерал-демократов стала полностью подконтрольна ЕР и правительству региона. «Сысоев не сможет повлиять на решения совета, не говоря уже о том, чтобы продвинуть своих людей в заксобрание ЯНАО в 2025 году», — сообщил инсайдер.

В правительство ЯНАО, реготделения «Единой России» и ЛДПР агентство направило запросы с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее источники URA.RU сообщали, что между Владимиром Сысоевым и Ириной Соколовой шла борьба за контроль над депутатами. Сысоев хочет сохранить паритет и оставить своего человека в заксобрании ЯНАО в 2025 году. Этим человеком на данный момент является Денис Садовников, которого собираются выдвигать на выборы тюменского губернатора. Задача Соколовой — к будущим выборам в заксо забрать оба места и поставить выгодных правительству людей.

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Лидер тюменской ЛДПР Владимир Сысоев потерял влияние над однопартийцами в ЯНАО. Об этом URA.RU сообщил источник в политбомонде региона. «Руководителем регионального отделения партии выбрали Андрея Кузнецова — человека экс-куратора ямальского департамента внутренней политики Ирины Соколовой, лоббирующей интересы „Единой России“. А в координационном совете ЛДПР люди Сысоева смогли занять только три места из семи (сам Сысоев, Евгений Марков и Денис Садовников)», — сообщил источник. Инсайдер отмечает, что ямальская фракция либерал-демократов стала полностью подконтрольна ЕР и правительству региона. «Сысоев не сможет повлиять на решения совета, не говоря уже о том, чтобы продвинуть своих людей в заксобрание ЯНАО в 2025 году», — сообщил инсайдер. В правительство ЯНАО, реготделения «Единой России» и ЛДПР агентство направило запросы с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен. Ранее источники URA.RU сообщали, что между Владимиром Сысоевым и Ириной Соколовой шла борьба за контроль над депутатами. Сысоев хочет сохранить паритет и оставить своего человека в заксобрании ЯНАО в 2025 году. Этим человеком на данный момент является Денис Садовников, которого собираются выдвигать на выборы тюменского губернатора. Задача Соколовой — к будущим выборам в заксо забрать оба места и поставить выгодных правительству людей.
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