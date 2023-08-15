Один человек пострадал при попытке украинских диверсантов проникнуть в Брянскую область

15 августа 2023 в 17:47 Размер текста - 17 +

Александр Богомаз сообщил, что один человек пострадал при попытке украинских диверсантов проникнуть в Брянскую область Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Работник сельхозпредприятия пострадал при попытке украинских диверсантов проникнуть в Брянскую область. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. «По уточненной информации, в результате действий украинских националистов пострадал работник сельхозпредприятия», — заявил Богомаз в telegram-канале. Он отметил, что пострадавшему оказывают помощь в больнице. Ранее губернатор региона Александр Богомаз заявил, что украинская диверсионного-разведывательная группа предприняла попытку проникнуть на территорию в Брянскую область. Атаку предотвратили российские силы. По словам Богомаза, частично повреждены производственные помещения и авто, передает RT.

Работник сельхозпредприятия пострадал при попытке украинских диверсантов проникнуть в Брянскую область. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. «По уточненной информации, в результате действий украинских националистов пострадал работник сельхозпредприятия», — заявил Богомаз в telegram-канале. Он отметил, что пострадавшему оказывают помощь в больнице. Ранее губернатор региона Александр Богомаз заявил, что украинская диверсионного-разведывательная группа предприняла попытку проникнуть на территорию в Брянскую область. Атаку предотвратили российские силы. По словам Богомаза, частично повреждены производственные помещения и авто, передает RT.