Один человек пострадал при попытке украинских диверсантов проникнуть в Брянскую область

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Александр Богомаз сообщил, что один человек пострадал при попытке украинских диверсантов проникнуть в Брянскую область Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Работник сельхозпредприятия пострадал при попытке украинских диверсантов проникнуть в Брянскую область. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«По уточненной информации, в результате действий украинских националистов пострадал работник сельхозпредприятия», — заявил Богомаз в telegram-канале. Он отметил, что пострадавшему оказывают помощь в больнице.

Ранее губернатор региона Александр Богомаз заявил, что украинская диверсионного-разведывательная группа предприняла попытку проникнуть на территорию в Брянскую область. Атаку предотвратили российские силы. По словам Богомаза, частично повреждены производственные помещения и авто, передает RT.

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Работник сельхозпредприятия пострадал при попытке украинских диверсантов проникнуть в Брянскую область. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. «По уточненной информации, в результате действий украинских националистов пострадал работник сельхозпредприятия», — заявил Богомаз в telegram-канале. Он отметил, что пострадавшему оказывают помощь в больнице. Ранее губернатор региона Александр Богомаз заявил, что украинская диверсионного-разведывательная группа предприняла попытку проникнуть на территорию в Брянскую область. Атаку предотвратили российские силы. По словам Богомаза, частично повреждены производственные помещения и авто, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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