В Москве во время дебатов подрались кандидаты в муниципальные депутаты Борис Жорин (КПРФ) и Егор Коськов (ЛДПР). Об этом сообщил telegram-канал Shot. По данным канала, мужчины не смогли поделить пруд в поселении Московский, который оба планировали почистить.
«Жорин не сдержался и двумя тычками обратил оппонента в вялое бегство. Одержав победу в столь опасном бою, Борис достал из пруда кусок металла, чем тут же похвастался электорату», — говорится в сообщении. По данным telegram-канала, два политика обвинили друг друга в провокации, отметив, что избиратели сами примут решение, кто прав.
Корреспондент URA.RU отправил запросы в партии КПРФ И ЛДПР. Ответ ожидается.
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