Кандидаты в мундепы Москвы подрались из-за куска металла в пруду. Видео

15 августа 2023 в 18:07 Размер текста - 17 +

Два кандидата в мундепы обвинили друг друга в провокациях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Москве во время дебатов подрались кандидаты в муниципальные депутаты Борис Жорин (КПРФ) и Егор Коськов (ЛДПР). Об этом сообщил telegram-канал Shot. По данным канала, мужчины не смогли поделить пруд в поселении Московский, который оба планировали почистить. «Жорин не сдержался и двумя тычками обратил оппонента в вялое бегство. Одержав победу в столь опасном бою, Борис достал из пруда кусок металла, чем тут же похвастался электорату», — говорится в сообщении. По данным telegram-канала, два политика обвинили друг друга в провокации, отметив, что избиратели сами примут решение, кто прав. Корреспондент URA.RU отправил запросы в партии КПРФ И ЛДПР. Ответ ожидается.

В Москве во время дебатов подрались кандидаты в муниципальные депутаты Борис Жорин (КПРФ) и Егор Коськов (ЛДПР). Об этом сообщил telegram-канал Shot. По данным канала, мужчины не смогли поделить пруд в поселении Московский, который оба планировали почистить. «Жорин не сдержался и двумя тычками обратил оппонента в вялое бегство. Одержав победу в столь опасном бою, Борис достал из пруда кусок металла, чем тут же похвастался электорату», — говорится в сообщении. По данным telegram-канала, два политика обвинили друг друга в провокации, отметив, что избиратели сами примут решение, кто прав. Корреспондент URA.RU отправил запросы в партии КПРФ И ЛДПР. Ответ ожидается.