Кандидаты в мундепы Москвы подрались из-за куска металла в пруду. Видео

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Концерт Миа Бойко. Курган, полиция, наряд полиции
Два кандидата в мундепы обвинили друг друга в провокациях Фото:

В Москве во время дебатов подрались кандидаты в муниципальные депутаты Борис Жорин (КПРФ) и Егор Коськов (ЛДПР). Об этом сообщил telegram-канал Shot. По данным канала, мужчины не смогли поделить пруд в поселении Московский, который оба планировали почистить.

«Жорин не сдержался и двумя тычками обратил оппонента в вялое бегство. Одержав победу в столь опасном бою, Борис достал из пруда кусок металла, чем тут же похвастался электорату», — говорится в сообщении. По данным telegram-канала, два политика обвинили друг друга в провокации, отметив, что избиратели сами примут решение, кто прав.

Корреспондент URA.RU отправил запросы в партии КПРФ И ЛДПР. Ответ ожидается.

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В Москве во время дебатов подрались кандидаты в муниципальные депутаты Борис Жорин (КПРФ) и Егор Коськов (ЛДПР). Об этом сообщил telegram-канал Shot. По данным канала, мужчины не смогли поделить пруд в поселении Московский, который оба планировали почистить. «Жорин не сдержался и двумя тычками обратил оппонента в вялое бегство. Одержав победу в столь опасном бою, Борис достал из пруда кусок металла, чем тут же похвастался электорату», — говорится в сообщении. По данным telegram-канала, два политика обвинили друг друга в провокации, отметив, что избиратели сами примут решение, кто прав. Корреспондент URA.RU отправил запросы в партии КПРФ И ЛДПР. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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