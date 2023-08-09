Депутат расстрелял полицейского в караоке во Владикавказе

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После того как депутат был задержан, в караоке были найдены 12 гильз Фото:

Во Владикавказе депутат собрания представителей села Октябрьского Ацамаз Кобесов расстрелял полицейского в караоке из-за девушки. На данный момент майор находится в реанимации.

«Депутат расстрелял полицейского в караоке во Владикавказе. Мотив — красивая девушка. Майор в реанимации», — передает информацию telegram-канал SHOT.

Отмечается, что после того, как девушка не ответил взаимностью, депутат начал кричать. На крики отреагировал майор, который попросил депутата успокоиться. Однако депутат не последовал рекомендациям. Он полез в драку, достав травмат. После этой истории майор был доставлен в больницу. Его состояние стабильно тяжелое. Сам депутат задержан. У него изъят пистолет Grand Power-T12. В караоке нашли 12 гильз.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в МВД России по республике Северная Осетия-Алания. Ответ ожидается.

Обновлено в 18:39 по мск. В пресс-службе МВД по РСО-Алания сообщили, что подозреваемый (житель села Верхняя Саниба) задержан. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. У него также был изъят травматический пистолет. 33-ти летний горожанин, который пострадал, был доставлен в больницу.

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Во Владикавказе депутат собрания представителей села Октябрьского Ацамаз Кобесов расстрелял полицейского в караоке из-за девушки. На данный момент майор находится в реанимации. «Депутат расстрелял полицейского в караоке во Владикавказе. Мотив — красивая девушка. Майор в реанимации», — передает информацию telegram-канал SHOT. Отмечается, что после того, как девушка не ответил взаимностью, депутат начал кричать. На крики отреагировал майор, который попросил депутата успокоиться. Однако депутат не последовал рекомендациям. Он полез в драку, достав травмат. После этой истории майор был доставлен в больницу. Его состояние стабильно тяжелое. Сам депутат задержан. У него изъят пистолет Grand Power-T12. В караоке нашли 12 гильз. Корреспондент URA.RU отправил запрос в МВД России по республике Северная Осетия-Алания. Ответ ожидается. Обновлено в 18:39 по мск. В пресс-службе МВД по РСО-Алания сообщили, что подозреваемый (житель села Верхняя Саниба) задержан. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. У него также был изъят травматический пистолет. 33-ти летний горожанин, который пострадал, был доставлен в больницу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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