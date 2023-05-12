Тобольского депутата заподозрили в избиении участников СВО

13 мая 2023 в 22:42 Размер текста - 17 +

В результате драки Артур Поган сломал челюсти участникам СВО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутата Тобольской городской думы, члена парламентского объединения партии «Единая Россия» Артура Погана заподозрили в причастности к избиению участников СВО. Об этом сообщил в социальной сети «ВКонтакте» член Союза журналистов России Михаил Иваньков. «Вечером 10 апреля в кафе „Две звезды“ отдыхала компания, в числе которых были два участника СВО. Один из них — боец ЧВК „Вагнер“, второй — доброволец, прошедший лечение от контузии и осколочных ранений. Весь конфликт начался из-за девушки, которая была в другой компании и засняла бойца ЧВК на телефон. Боец попросил удалить фото, и часть кафе начала разборки. Военных стали избивать. Отдыхавший там же член парламентского объединения Артур Поган вклинился в этот „междусобойчик“. Депутат нанес двум молодым людям, лежавшим на асфальте, удары ногами по головам со спины. Они его не видели, руки у парней были заняты, и защититься они просто не смогли», — пишет Иваньков на своей странице. Автор отметил, что «вагнеровцы» отрицательно относятся к всякого рода публичности, кроме того, ответственности за вторжение в частную жизнь никто не отменял. К тому же одному из избитых предстояло вернуться в зону боевых действий. А куда бы попала запись с телефона — неизвестно. По его словам, в результате драки Артур Поган сломал челюсти как молодому гражданскому тоболяку, так и только что оправившемуся от контузии и осколочных ранений участнику специальной военной операции. Органами дознания возбуждено уголовное дело по факту избиения. Агентство направило запрос в пресс-службу УМВД по Тюменской области и в региональное отделение «Единой России». Ответы на них ожидаются. Также было отправлено сообщение Депутата Тобольской городской думы Артуру Погану, его ответ будет опубликован. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутата Тобольской городской думы, члена парламентского объединения партии «Единая Россия» Артура Погана заподозрили в причастности к избиению участников СВО. Об этом сообщил в социальной сети «ВКонтакте» член Союза журналистов России Михаил Иваньков. «Вечером 10 апреля в кафе „Две звезды“ отдыхала компания, в числе которых были два участника СВО. Один из них — боец ЧВК „Вагнер“, второй — доброволец, прошедший лечение от контузии и осколочных ранений. Весь конфликт начался из-за девушки, которая была в другой компании и засняла бойца ЧВК на телефон. Боец попросил удалить фото, и часть кафе начала разборки. Военных стали избивать. Отдыхавший там же член парламентского объединения Артур Поган вклинился в этот „междусобойчик“. Депутат нанес двум молодым людям, лежавшим на асфальте, удары ногами по головам со спины. Они его не видели, руки у парней были заняты, и защититься они просто не смогли», — пишет Иваньков на своей странице. Автор отметил, что «вагнеровцы» отрицательно относятся к всякого рода публичности, кроме того, ответственности за вторжение в частную жизнь никто не отменял. К тому же одному из избитых предстояло вернуться в зону боевых действий. А куда бы попала запись с телефона — неизвестно. По его словам, в результате драки Артур Поган сломал челюсти как молодому гражданскому тоболяку, так и только что оправившемуся от контузии и осколочных ранений участнику специальной военной операции. Органами дознания возбуждено уголовное дело по факту избиения. Агентство направило запрос в пресс-службу УМВД по Тюменской области и в региональное отделение «Единой России». Ответы на них ожидаются. Также было отправлено сообщение Депутата Тобольской городской думы Артуру Погану, его ответ будет опубликован.