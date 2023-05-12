Тобольского депутата заподозрили в избиении участников СВО

Депутата Тобольской городской думы, члена парламентского объединения партии «Единая Россия» Артура Погана заподозрили в причастности к избиению участников СВО. Об этом сообщил в социальной сети «ВКонтакте» член Союза журналистов России Михаил Иваньков.
«Вечером 10 апреля в кафе „Две звезды“ отдыхала компания, в числе которых были два участника СВО. Один из них — боец ЧВК „Вагнер“, второй — доброволец, прошедший лечение от контузии и осколочных ранений. Весь конфликт начался из-за девушки, которая была в другой компании и засняла бойца ЧВК на телефон. Боец попросил удалить фото, и часть кафе начала разборки. Военных стали избивать. Отдыхавший там же член парламентского объединения Артур Поган вклинился в этот „междусобойчик“. Депутат нанес двум молодым людям, лежавшим на асфальте, удары ногами по головам со спины. Они его не видели, руки у парней были заняты, и защититься они просто не смогли», — пишет Иваньков на своей странице.
Автор отметил, что «вагнеровцы» отрицательно относятся к всякого рода публичности, кроме того, ответственности за вторжение в частную жизнь никто не отменял. К тому же одному из избитых предстояло вернуться в зону боевых действий. А куда бы попала запись с телефона — неизвестно.
По его словам, в результате драки Артур Поган сломал челюсти как молодому гражданскому тоболяку, так и только что оправившемуся от контузии и осколочных ранений участнику специальной военной операции. Органами дознания возбуждено уголовное дело по факту избиения.
Агентство направило запрос в пресс-службу УМВД по Тюменской области и в региональное отделение «Единой России». Ответы на них ожидаются. Также было отправлено сообщение Депутата Тобольской городской думы Артуру Погану, его ответ будет опубликован.
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