В Магнитогорске таксист-мигрант изнасиловал 16-летнюю девушку

Поездка на такси закончилась для девушки изнасилованием Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Магнитогорске (Челябинская область) мигрант из Таджикистана изнасиловал 16-летнюю девушку. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, мужчина познакомился с девушкой, подрабатывая в такси.

«Мигрант подрабатывал в такси. В ночное время он подвозил девушку домой. В ходе поездки он оказывал ей знаки внимания, предлагал развлечься, катал по городу. По итогу девушка отказала ему, на что он моментально отреагировал. Он привез ее к себе домой, силой завел в квартиру и дважды изнасиловал», — рассказал источник.

По данным URA.RU, мигрант имеет вид на жительство в РФ. В такси подрабатывал неофициально. В момент знакомства с ним девушка не смогла вызвать помощь из-за разряженного телефона. Она боялась за свою жизнь настолько, что даже не смогла обратиться к прохожим. Лишь в квартире мигранта она попробовала сопротивляться, но у нее не получилось этого сделать. После удовлетворения своих сексуальных потребностей мужчина отвез девушку домой. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 131 УК РФ («Изнасилование несовершеннолетней»).

После задержания мигрант не признал своей вины. 15 августа ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Адвокаты просили суд ограничиться домашним арестом, но, учитывая тяжесть преступления, суд удовлетворил ходатайство следователя.

URA.RU связалось с пресс-службой Орджоникидзевского райсуда. Там сообщили, что уточнят информацию. В пресс-службе СКР по региону от комментариев воздержались.