На чиновников мэрии Челябинска завели уголовное дело из-за застройки бора

Следствие полагает, что чиновники превысили свои полномочия Фото: Илья Московец © URA.RU

На должностных лиц мэрии Челябинска завели уголовное дело из-за застройки городского бора. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, чиновников обвиняют в превышении должностных полномочий.

«Возбуждено уголовное дело по п. „в“ ч.3 ст. 286 УК РФ („Превышение должностных полномочий“). По данным следствия, должностные лица администрации Челябинска и иных органов государственной власти и местного самоуправления, зная о том, что на земельных участках, расположенных на территории Челябинского городского бора, отсутствуют объекты недвижимости и незавершенного строительства, незаконно осуществили выдел земельных участков из собственности муниципалитета в частную собственность», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

В ведомстве отметили, что действия чиновников привели к нарушению прав и законных интересов граждан, общества и государства. Также они причинили имущественный ущерб городскому бюджету на сумму более миллиона рублей.

Источник URA.RU в бизнес-кругах сообщил, что речь идет о стройке в городском бору Челябинска, которую развернули фирмы, афиллированные с депутатом Госдумы Олегом Колесниковым на месте снесенного спорткомплекса «Полет». В планах возведение многофункционального спортивного комплекса, объектов общественного питания и апартаментов гостиничного типа высотой в 24 этажа и подземной парковкой. В феврале мэрия пыталась аннулировать разрешение на продолжение работ. Застройщику удалось добиться продления разрешения через Гостройнадзор.

URA.RU связалось с пресс-службой администрации Челябинска. Там сообщили, что уточнят информацию. В фирме «Техсервис», которая ведет строительство, на звонок URA.RU не ответили.