«Коммерсант»: силовики хотят залезать в телефоны россиян до решения суда

МВД и ФСБ после правок смогут получать удаленный доступ к данным россиян до решения суда Фото: Александр Мамаев © URA.RU

МВД РФ разработало поправки к закону «Об оперативно-розыскной деятельности». Изменения смогут позволить представителям силовых структур получать удаленный доступ к данным россиян из мобильных устройств. Кроме того силовики смогут получить доступ к информации из облачных сервисов. Все это будет позволено делать до решения суда.

«Изменения дадут силовикам право быстро и до судебного предписания получить удаленный доступ к данным из дата-центров, облачных хранилищ, от операторов связи и устройств граждан», — сообщает «Коммерсант». В качестве правок к соответствующему закону МВД предлагает напрямую прописать право силовиков на получение доступа к удаленной информации до судебного предписания. Такие права предлагается дать представителям МВД и Федеральной службы безопасности (ФСБ). ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» был разработан в 1995 году и с этого момента ни разу не менялся.

В июне этого года МВД подложило внести правки в «Уголовно-процессуальный кодекс РФ». Полиция предложила дать им право замораживать счета россиян на десять дней до решения суда. Также этим летом уклонистам от призыва на военную службу запретят управлять транспортом. Кроме того представителям силовых структур дали право останавливать беспилотники. Совет по правам человека также предлагал расширить уголовные составы, которые могут стать основанием для лишения гражданства РФ, сообщает РАПСИ.