Силовикам разрешили останавливать беспилотники

В России во втором и третьем чтении приняли законопроект, по которому силовые ведомства теперь имеют право останавливать движение любых беспилотников в своей зоне ответственности. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.
«В соответствии с документом, силовые ведомства (МВД, ФСБ, Росгвардия, ФСО, СВР, ФСИН, ГУСП), а также организации ведомственной охраны получат право пресекать движение любых беспилотников в воздухе, воде и на земле», — отмечается в сообщении. Кроме того, соответствующие полномочия получат и представители частной охраны.
Данный законопроект депутаты Госдумы рассматривали в мае 2023 года. Необходимость введения данного закона продиктована техническим прогрессом. Ранее также депутат Госдумы Андрей Гурулев предложил ввести уголовную ответственность для россиян, снимающих БПЛА на видео.
В России во втором и третьем чтении приняли законопроект, по которому силовые ведомства теперь имеют право останавливать движение любых беспилотников в своей зоне ответственности. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы. «В соответствии с документом, силовые ведомства (МВД, ФСБ, Росгвардия, ФСО, СВР, ФСИН, ГУСП), а также организации ведомственной охраны получат право пресекать движение любых беспилотников в воздухе, воде и на земле», — отмечается в сообщении. Кроме того, соответствующие полномочия получат и представители частной охраны. Данный законопроект депутаты Госдумы рассматривали в мае 2023 года. Необходимость введения данного закона продиктована техническим прогрессом. Ранее также депутат Госдумы Андрей Гурулев предложил ввести уголовную ответственность для россиян, снимающих БПЛА на видео.