Силовикам разрешили останавливать беспилотники

Госдума разрешила силовым ведомствам пресекать движение беспилотников
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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, квадрокоптер, бпла, беспилотник,  дрон
Силовые структуры РФ будут регулировать передвижение беспилотников в зоне своей ответственности Фото:

В России во втором и третьем чтении приняли законопроект, по которому силовые ведомства теперь имеют право останавливать движение любых беспилотников в своей зоне ответственности. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.

«В соответствии с документом, силовые ведомства (МВД, ФСБ, Росгвардия, ФСО, СВР, ФСИН, ГУСП), а также организации ведомственной охраны получат право пресекать движение любых беспилотников в воздухе, воде и на земле», — отмечается в сообщении. Кроме того, соответствующие полномочия получат и представители частной охраны.

Данный законопроект депутаты Госдумы рассматривали в мае 2023 года. Необходимость введения данного закона продиктована техническим прогрессом. Ранее также депутат Госдумы Андрей Гурулев предложил ввести уголовную ответственность для россиян, снимающих БПЛА на видео.

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В России во втором и третьем чтении приняли законопроект, по которому силовые ведомства теперь имеют право останавливать движение любых беспилотников в своей зоне ответственности. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы. «В соответствии с документом, силовые ведомства (МВД, ФСБ, Росгвардия, ФСО, СВР, ФСИН, ГУСП), а также организации ведомственной охраны получат право пресекать движение любых беспилотников в воздухе, воде и на земле», — отмечается в сообщении. Кроме того, соответствующие полномочия получат и представители частной охраны. Данный законопроект депутаты Госдумы рассматривали в мае 2023 года. Необходимость введения данного закона продиктована техническим прогрессом. Ранее также депутат Госдумы Андрей Гурулев предложил ввести уголовную ответственность для россиян, снимающих БПЛА на видео.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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