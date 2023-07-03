03 июля 2023

МВД запретило уклонистам управлять автомобилями

© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобили. Курган, автомобили, машины, автолюбитель, внедорожник
МВД утвердило порядок ограничения права военнообязанных управлять ТС за неявку в военкомат Фото:

Уклонистам от призыва на военную службу запретят управлять транспортными средствами. Об этом сообщили говорится в соответствующем приказе ведомства.

«При поступлении сформированного в едином реестре сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете, решения о принятии временных мер, направленных на обеспечение явки по повестке военного комиссариата, в виде ограничения на пользование гражданином правом на управление транспортными средствами право на управление транспортными средствами в отношении физического лица ограничивается», — сказано в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

О проекте говорилось еще в начале июня. Уточнялось, что ограничения в отношении уклонистов будут носить временный характер. Кроме того, для борьбы с уклонистами российские власти предложили в несколько раз увеличить штрафы для работодателей, которые приняли на работу граждан без документов воинского учета. Штраф может достигнуть 100 тысяч рублей.

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Уклонистам от призыва на военную службу запретят управлять транспортными средствами. Об этом сообщили говорится в соответствующем приказе ведомства. «При поступлении сформированного в едином реестре сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете, решения о принятии временных мер, направленных на обеспечение явки по повестке военного комиссариата, в виде ограничения на пользование гражданином правом на управление транспортными средствами право на управление транспортными средствами в отношении физического лица ограничивается», — сказано в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. О проекте говорилось еще в начале июня. Уточнялось, что ограничения в отношении уклонистов будут носить временный характер. Кроме того, для борьбы с уклонистами российские власти предложили в несколько раз увеличить штрафы для работодателей, которые приняли на работу граждан без документов воинского учета. Штраф может достигнуть 100 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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