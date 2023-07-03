МВД запретило уклонистам управлять автомобилями

04 июля 2023 в 04:48 Размер текста - 17 +

МВД утвердило порядок ограничения права военнообязанных управлять ТС за неявку в военкомат Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Уклонистам от призыва на военную службу запретят управлять транспортными средствами. Об этом сообщили говорится в соответствующем приказе ведомства. «При поступлении сформированного в едином реестре сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете, решения о принятии временных мер, направленных на обеспечение явки по повестке военного комиссариата, в виде ограничения на пользование гражданином правом на управление транспортными средствами право на управление транспортными средствами в отношении физического лица ограничивается», — сказано в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. О проекте говорилось еще в начале июня. Уточнялось, что ограничения в отношении уклонистов будут носить временный характер. Кроме того, для борьбы с уклонистами российские власти предложили в несколько раз увеличить штрафы для работодателей, которые приняли на работу граждан без документов воинского учета. Штраф может достигнуть 100 тысяч рублей.

Уклонистам от призыва на военную службу запретят управлять транспортными средствами. Об этом сообщили говорится в соответствующем приказе ведомства. «При поступлении сформированного в едином реестре сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете, решения о принятии временных мер, направленных на обеспечение явки по повестке военного комиссариата, в виде ограничения на пользование гражданином правом на управление транспортными средствами право на управление транспортными средствами в отношении физического лица ограничивается», — сказано в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. О проекте говорилось еще в начале июня. Уточнялось, что ограничения в отношении уклонистов будут носить временный характер. Кроме того, для борьбы с уклонистами российские власти предложили в несколько раз увеличить штрафы для работодателей, которые приняли на работу граждан без документов воинского учета. Штраф может достигнуть 100 тысяч рублей.